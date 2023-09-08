Йогуртовий пиріг без вершкового масла: смачно і нескладно

М'який і ароматний пиріг із йогурту та яєчного білка — ідеальний рецепт м'якого сніданку або смачної перерви.

Це пиріг без вершкового масла, тому він легший, ніжніший завдяки наявності яєчних білків і залишається вологим всередині завдяки йогурту. Шоколадна крихта або інша начинка на смак, надає йому особливого відтінку, перед яким неможливо встояти! Цей рецепт ми підгледіли у кулінарів з Misya.

Йогуртовий пиріг

Інгредієнти для форми діаметром 24 см:

180 г яєчних білків (близько 5 шт.);

180 г цукру;

100 мл олії насіння;

340 г борошна;

250 г йогурту;

1 пакетик дріжджів;

100 г шматочків шоколаду або іншої начинки за бажанням.

Збийте яєчні білки до стійких піків, додаючи потроху половину порції цукру. У миску потрібно просіяти борошно, розпушувач, цукор, що залишився, і перемішати. Тепер додайте рослинну олію та йогурт.

Перемішуйте суміш доти, доки вона не стане досить щільною. Додайте збиті перед цим білки й акуратно перемішайте від низу до верху.

Тепер додайте шоколадну стружку і продовжуйте акуратно перемішувати. Вилийте тісто в змащену олією і посипану борошном форму і випікайте при температурі 180°C близько 40 хвилин. Щоб бути впевненим у готовності, проведіть тест зубочисткою.

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