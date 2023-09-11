Мінімум клопоту: як закрити помідори на зиму холодним способом

Зберігати такі помідори можна як у холодильнику, так і в льосі або підвалі. Вони не втрачають свого кольору і виходять дуже смачними.

На городах і дачах ще червоніють останні в цьому сезоні домашні помідори, які особливо смачні на початку осені. Якщо ви вже не знаєте, що б ще такого апетитного приготувати з них на зиму, пропонуємо вам спробувати закрити помідори холодним способом за рецептом із блогу "Домашня кулінарія". Для цього краще брати пружні стиглі плоди, які добре тримають форму і не втратять її в процесі консервації

Томати, мариновані холодним способом

Інгредієнти:

помідори;

петрушка;

цибуля;

солодкий перець.

Для розсолу (на 4,5 л. води):

оцет (9%) – 250 г;

цукор – 250 г;

сіль – 100 г;

саліцилова кислота (можна купити в аптеці) – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Усі овочі добре помити й розкласти, щоб пішла зайва волога. Банки простерилізувати, а воду для маринаду прокип'ятити й остудити. Щоб не гаяти часу вдень, можна зробити це з вечора, і на ранок у вас буде необхідна кількість підготовленої води.

Перець очистити від насіння і разом із томатами та зеленню розкласти по банках. Якщо любите більше спецій, можна додати свіжий базилік. Інгредієнти для розсолу змішати і залити ним помідори. Врахуйте, що розсіл буде холодним. Закрити кришками і зберігати в прохолодному місці. Це може бути як льох, так і холодильник.

Такі томати виходять дуже смачними і можуть стати не тільки додатом до гарнірів, а й окремою закускою на святковому столі.

Раніше Фокус писав ще один перевірений рецепт закачування помідорів на зиму, а також ділився рецептом маринованих кабачків.