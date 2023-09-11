Найкраща добавка: як приготувати ідеальний соус до макаронів на зиму

Такий соус буде гарною приправою не тільки до макаронів, а й до інших гарнірів.

Соуси з томатів будь-яку страву зроблять набагато смачнішою та цікавішою, тому таких заготовок ніколи багато не буває. Поки домашні помідори ще не відійшли, саме час приготувати ще один соус, який обов'язково сподобається всім домочадцям, тому що виходить у міру пряним, кислим і дуже смачним. Як його зробити, розповіли в кулінарному блозі "Домашня консервація". Зазначимо, що він буде ідеальним до макаронів та інших гарнірів.

Соус до макаронів на зиму

Інгредієнти:

стиглі червоні помідори — 3 кг;

цибуля — 1 кг;

рослинна олія — 0,5 склянки;

цукор — 0,5 склянки;

сіль — 4 ст. л;

червоний мелений перець — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Помідори помити, порізати часточками. Цибулю почистити і порізати півкільцями або соломкою, скласти в глибоку каструлю з товстим дном. Цибулю протушкувати в олії 30 хвилин. Потім туди ж відправити помідори, цукор, сіль, перець і варити ще 15 хвилин. Гарячий соус розкласти в підготовлені стерилізовані банки, закатати кришками й укутати до повного охолодження.

Раніше Фокус писав, як приготувати на зиму дуже смачний соус сацебелі.