Дуже смачна заготівля на зиму: рецепт кисло-солодких огірків у маринаді

Смачні та хрусткі, огірочки-корнішони обов'язково потішать вас, коли закінчиться сезон літніх овочів.

Для приготування смачних огірків у кисло-солодкому маринаді вам знадобиться мало інгредієнтів, а ті, що знадобляться, — найпростіші й легко доступні. Краще використовувати маленькі огірочки-корнішони. Рецептом поділилися на сайті Una Rosa in cucina.

Вони довгий час залишаються хрусткими і вони досить маленькі, щоб їх можна було покласти в банки цілком. Але ви можете вибрати огірки такого розміру, якому надаєте перевагу, і за потреби розрізати їх на скибочки, або шайби.

Не забувайте використовувати стерилізовані банки з герметичними кришками.

Кисло-солодкі огірки

Інгредієнти:

700 г невеликих огірків;

250 мл яблучного оцту;

250 мл води;

1 столова ложка солі (приблизно 12 г);

1 столова ложка цукру (приблизно 12 г);

4 зубчики часнику;

2 чайні ложки насіння кропу з гіркою;

1 столова ложка чорного перцю горошком.

Ретельно вимийте огірки і розріжте товстіші вздовж навпіл.

Візьміть кілька чистих і сухих баночок і наповніть їх огірками, намагаючись залишати кілька сантиметрів від краю.

Очистіть і розріжте зубчики часнику навпіл.

Розподіліть порівну по банках: часник, горошини перцю і насіння кропу.

Помістіть яблучний оцет, воду, сіль і цукор у каструлю і нагрійте на сильному вогні до кипіння.

Коли маринад закипить, вимкніть вогонь і розлийте його по банках: огірки мають бути повністю занурені в маринад.

Закрийте банки кришками і дайте їм охолонути до кімнатної температури, потім перемістіть їх у холодильник і залиште там на два-три дні, перш ніж відкривати.

Якщо ж ви хочете зберегти їх довше, необхідна процедура вакуумного пакування: після закриття банок не давайте їм охолонути і не ставте в холодильник, а оберніть кожну чистою тканиною і помістіть усе у високу каструлю.

Наповніть каструлю гарячою водою (оскільки рідина всередині банок теж гаряча) щонайменше на два пальці вище кришки банок, кип'ятіть 5 хвилин на середньому вогні, потім вимкніть і дайте повністю охолонути в каструлі.

Дістаньте банки з води і перевірте, що вакуум створено, натиснувши пальцями на центр кришки: вона НЕ повинна клацати. Якщо це відбувається, значить, вакуум створити не вдалося і необхідно повторити операцію, використовуючи нову кришку.

Висушіть банки і зберігайте їх у захищеному від світла місці, по можливості в сухому і прохолодному.

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