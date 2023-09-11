Дуже смачна заготівля на зиму: рецепт кисло-солодких огірків у маринаді
Смачні та хрусткі, огірочки-корнішони обов'язково потішать вас, коли закінчиться сезон літніх овочів.
Для приготування смачних огірків у кисло-солодкому маринаді вам знадобиться мало інгредієнтів, а ті, що знадобляться, — найпростіші й легко доступні. Краще використовувати маленькі огірочки-корнішони. Рецептом поділилися на сайті Una Rosa in cucina.
Вони довгий час залишаються хрусткими і вони досить маленькі, щоб їх можна було покласти в банки цілком. Але ви можете вибрати огірки такого розміру, якому надаєте перевагу, і за потреби розрізати їх на скибочки, або шайби.
Не забувайте використовувати стерилізовані банки з герметичними кришками.
Кисло-солодкі огірки
Інгредієнти:
- 700 г невеликих огірків;
- 250 мл яблучного оцту;
- 250 мл води;
- 1 столова ложка солі (приблизно 12 г);
- 1 столова ложка цукру (приблизно 12 г);
- 4 зубчики часнику;
- 2 чайні ложки насіння кропу з гіркою;
- 1 столова ложка чорного перцю горошком.
Ретельно вимийте огірки і розріжте товстіші вздовж навпіл.
Візьміть кілька чистих і сухих баночок і наповніть їх огірками, намагаючись залишати кілька сантиметрів від краю.
Очистіть і розріжте зубчики часнику навпіл.
Розподіліть порівну по банках: часник, горошини перцю і насіння кропу.
Помістіть яблучний оцет, воду, сіль і цукор у каструлю і нагрійте на сильному вогні до кипіння.
Коли маринад закипить, вимкніть вогонь і розлийте його по банках: огірки мають бути повністю занурені в маринад.
Закрийте банки кришками і дайте їм охолонути до кімнатної температури, потім перемістіть їх у холодильник і залиште там на два-три дні, перш ніж відкривати.
Якщо ж ви хочете зберегти їх довше, необхідна процедура вакуумного пакування: після закриття банок не давайте їм охолонути і не ставте в холодильник, а оберніть кожну чистою тканиною і помістіть усе у високу каструлю.
Наповніть каструлю гарячою водою (оскільки рідина всередині банок теж гаряча) щонайменше на два пальці вище кришки банок, кип'ятіть 5 хвилин на середньому вогні, потім вимкніть і дайте повністю охолонути в каструлі.
Дістаньте банки з води і перевірте, що вакуум створено, натиснувши пальцями на центр кришки: вона НЕ повинна клацати. Якщо це відбувається, значить, вакуум створити не вдалося і необхідно повторити операцію, використовуючи нову кришку.
Висушіть банки і зберігайте їх у захищеному від світла місці, по можливості в сухому і прохолодному.
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