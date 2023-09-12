Закуска "Грецька": рецепт ситної заготовки на зиму до свят

Закуска виходить дуже смачною і стане повноцінною стравою на будь-якому столі.

Смачна закуска, яку досить просто перекласти з баночки в тарілку і подати на святковий стіл узимку, — справжня паличка-виручалочка для будь-якої господині. Пропонуємо приготувати закуску "Грецьку", яка підкорить серця і шлунки навіть найвибагливіших гурманів. Поки ще на ринку багато домашніх овочів, саме час запастися цією смачною заготовкою. Як її зробити, розповіли в блозі "Домашня консервація".

Закуска "Грецька"

Інгредієнти:

квасоля — 1 кг;

цибуля ріпчаста — 0,5 кг;

морква — 0,5 кг;

перець болгарський — 0,5 кг;

помідори — 2 кг;

цукор — 0,5 ст;

сіль — 1,5 ст. л;

олія рослинна (рафінована) — 250 г;

перець червоний пекучий — 1-2 шт;

часник (великі головки) — 3 шт;

оцтова есенція (70%) — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Для початку необхідно зварити до готовності квасолю в підсоленій воді. Вона має тримати форму і не розвалюватися, тобто не бути перевареною.

Цибулю почистити і нарізати тонкими півкільцями або навіть четвертинками. Помідори помити, перець помити й очистити від насіння, порізати все часточками.

У глибоку каструлю з товстим дном скласти квасолю, цибулю, додати помідори, перець, сіль, цукор, олію, варити 30 хвилин після того, як вміст закипить. За п'ять хвилин до кінця варіння додати пекучий перець, регулюючи його кількість за власним бажанням, подрібнений часник і оцтову кислоту.

Готовий гарячий салат розкласти в стерилізовані сухі банки, закатати й укутати до повного охолодження. Коли салат охолоне, перенести його в темне прохолодне місце на зберігання.

Раніше Фокус писав, як приготувати на зиму дуже смачний салат "Овочевий король".