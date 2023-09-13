Дуже смачна заготівля на зиму: рецепт маринованої моркви
Кисло-солодка морквина — це ідеальна пікантна закуска, яка урізноманітнить ваше зимове меню.
Кисло-солодка морква — це консервація, яку можна готувати протягом усього року. Мине не менше 40 днів, перш ніж її можна буде подавати як гарнір.
Це смачна і пікантна закуска. Тож якщо ви любите робити заготовки на зиму, не випустіть з уваги і морквину. Рецептом поділилися на сайті Buonissimo.
Маринована кисло-солодка морква
Інгредієнти
- морква 2 кг;
- 3 склянки оливкової олії;
- оцет 1 літр;
- сіль 3 столові ложки;
- цукор 3 столові ложки.
Очистіть і вимийте моркву, наріжте її брусочками завдовжки 4-5 см, трохи товстішими за олівець. Підготуйте відкриті банки та закип'ятіть оцет і олію із сіллю та цукром.
Опустіть у маринад морквину і бланшуйте її хвилину, або півтори хвилини: вона має залишатися хрусткою.
Дістаньте морквину в миску і дайте охолонути. Розкладіть овочі по банках, добре придавлюючи, щоб вільного місця майже не залишилося. Залийте моркву маринадом, щільно закрийте і дайте охолонути. Зберігайте консервацію в холодильнику.
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