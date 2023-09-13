Овочевий салат на зиму: як зробити смачнючу заготовку просто і без клопоту

Закривати такий салат краще в невеликі банки, щоб з'їсти порцію за раз. Він чудово підходить до будь-якого гарніру.

Овочі, вирощені на городах і дачах, потроху відходять до наступного літа, тож якщо у вас залишилося небагато перцю, кабачків і томатів, рекомендуємо приготувати з них смачнючий салат на зиму. Таким чином ви і зайві продукти прилаштуєте, і смачними заготовками потішите себе та рідних. Рецептом овочевого салату під кришечку, який смакує з будь-яким гарніром, поділилися в блозі "Домашня консервація".

Овочевий салат на зиму

Інгредієнти:

томатна паста — 400 г;

кабачки — 2 кг;

перець болгарський — 4-5 шт;

цибуля середнього розміру — 10 шт;

помідори середнього розміру — 10 шт;

цукор — 1 склянка;

сіль — 1,5 ст. л;

рослинна олія — 1 склянка;

оцет — 100 г;

зелень за бажанням.

Спосіб приготування:

Помідори, кабачки та перець помити, перець очистити від насіння. Порізати овочі кубиками. Цибулю почистити, порізати кубиками.

У глибоку каструлю скласти порізані овочі, додати цукор, сіль, олію і тушкувати після закипання 25 хвилин. Потім додати пасту і, помішуючи, тушкувати ще 15 хвилин. За п'ять хвилин до готовності додати оцет, ще раз перемішати.

Гарячий салат розкласти в підготовлені стерилізовані банки і закатати кришками. Банки краще брати невеликі, 0,5 літра, щоб салат не застоювався в холодильнику. Укутати банки до повного охолодження, після чого винести їх у прохолодне темне місце.

Раніше Фокус писав, як приготувати сала "Овочевий король".