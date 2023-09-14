Заготівля на зиму: рецепт солоних баклажанів

Взимку приготовані таким чином овочі можна використовувати, як основу для рагу та інших страв.

Період приготування солоних баклажанів — з липня по вересень, а вживати їх можна вже через місяць. Приготовані таким чином баклажани можна після використовувати для піци, додавати в рагу, або просто використовувати як закуску, приправивши олією.

Словом, це чудова заготівля, яка допоможе зберегти ваш улюблений овоч на той час, коли вже він зникне, або ж значно подорожчає на ринках і в супермаркетах. Рецептом поділилися на сайті Buonissimo.

Солоні баклажани

Інгредієнти:

баклажани 1 кг;

часник 2 зубчики;

свіжий перець чилі№

майоран;

щіпка орегано;

сіль за смаком.

Очистіть баклажани та наріжте їх товстенькими кругляшами. Опустіть їх у киплячу підсолену воду і швидко бланшуйте буквально кілька хвилин. Злийте з них воду і помістіть в один або кілька друшляків, зверху поставте тарілку і гніт, нехай зайва рідина стікає протягом 12 годин.

Потім розкладіть баклажани на кухонні рушники і накрийте іншими, добре промокніть залишки рідини.

Розкладіть скибочки баклажанів шарами в стерилізовані скляні банки і кожен шар посипте великою сіллю, кількома пластинками часнику, шматочками гострого перцю чилі, листям майорану і дрібкою орегано.

Продовжуйте таким чином, поки всі скибочки баклажанів не скінчаться. Зверху посипте шар овочів сіллю. Знову помістіть уже на утрамбовані в банки баклажани вантаж і зливайте ту рідину, яка виділятиметься. Зберігайте в прохолодному темному місці, бажано в холодильнику. Через місяць солоні баклажани будуть готові до вживання.

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