Гарбуз в олії: простий і смачний рецепт консервації

Гарбуз в олії — це смачна заготовка на зиму, яка точно вам сподобається.

Настає сезон гарбуза і час спробувати щось новеньке. Гарбуз в олії може бути смачною закускою, або гарніром до м'яса, риби на грилі чи омлету.

Смачно буде також спробувати її з теплим домашнім хлібом.

Для рецепта виберіть гарбуз середнього розміру з твердою і не дуже водянистою м'якоттю. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Заготовки в олії — ще й чудовий спосіб консервації: крім гарбуза, спробуйте також гриби в олії, перець в олії та баклажани в олії.

Гарбуз в олії

Інгредієнти:

часник — 3 зубчики;

лавровий лист — 2 штуки;

гарбуз — 1 кг;

вода — 1 л;

білий винний оцет — 1 л;

свіжий перець чилі;

розмарин;

оливкова олія.

Очистіть гарбуз від волокнистих залишків і зріжте шкірку. Наріжте м'якоть кубиками. Складіть у каструлю, залийте водою з оцтом і лавровим листом і доведіть до кипіння. Варіть п'ять хвилин.

Злийте воду з гарбуза через дрібне сито.

Підготуйте спеції: розмарин, перець чилі наріжте кільцями і часник наріжте навпіл.

Розкладіть кубики гарбуза в один шар і промокніть папером, що вбирає, або чистою тканиною. Дайте гарбузу висохнути.

Розлийте трохи олії в стерилізовані банки і почніть наповнювати їх гарбузом.

Чергуйте шари шматочків гарбуза зі спеціями, після долийте олією, щоб увесь гарбуз був нею вкритий. Закрийте і зберігайте банки в прохолодному місці, подалі від джерел світла і тепла.

Ви можете використовувати кукурудзяну олію замість оливкової олії: однак смак гарбуза буде менш інтенсивним.

Ви також можете приправити заготовку іншими спеціями і травами, такими як чебрець, розмарин, шавлія, ялівець, м'ята і перець горошком.

Після закриття гарбуз в олії можна зберігати 3-4 місяці в сухому прохолодному місці, подалі від джерел тепла. Після відкриття ви можете зберігати його в холодильнику 3-4 дні, але пам'ятайте, що скибочки гарбуза завжди мають бути добре вкриті олією.

Також ви можете приготувати смачні баклажани з часником і кропом.