"Зимовий король": як приготувати на зиму дуже смачний салат з огірків

Для приготування цього салату підійдуть як зовсім молоді огірки, так і більш зрілі.

Літо вже залишилося в минулому, проте сезон заготовок ще триває. Якщо у вас є трохи огірків, рекомендуємо приготувати дуже смачний салат із цих овочів на зиму. Він готується без стерилізації і виходить настільки смачним, що отримав назву "Зимовий король". Як його приготувати, розповіли в блозі "Домашня консервація".

Салат з огірків "Зимовий король"

Інгредієнти:

огірки свіжі — 5 кг;

цибуля — 1 кг;

зелень кропу (за бажанням) — 300 г;

оцет (9%) — 100 мл;

цукор — 5 ст. л;

сіль — 2 ст. л;

чорний перець горошком.

Спосіб приготування:

Огірки добре помити, замочити на годину в холодній воді, а потім порізати півкільцями, якщо великі, або кружечками. Цибулю почистити, порізати півкільцями.

Порізані огірки та цибулю викласти у велику миску, посолити все і залишити на 30 хвилин, щоб огірки пустили сік.

Кріп, якщо вирішите його додавати, помити і дрібно порубати.

У великій каструлі змішати оцет, цукор і перець, додати овочі, що настоялися, і все добре перемішати.

Каструлю поставити на невеликий вогонь, довести до кипіння, періодично помішувати. Коли огірки злегка змінять колір, зняти з вогню і швидко розкласти в простерилізовані банки, закатати кришками й укутати до повного охолодження. Після цього винести банки в холодне темне місце. Взимку такий салат просто незамінний з картопляним пюре, а також як закуска на святковому столі.

Раніше Фокус писав, як приготувати на зиму смачні баклажани.