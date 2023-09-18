Компот зі слив на зиму: рецепт напою, який полюблять навіть діти

Для компоту потрібно брати міцні пружні сливи, щоб мінімізувати кількість розтріскувань під час заливання окропу.

Вересень — пора, коли в садах масово зріють сливи, тому саме час запастися заготовками. Пропонуємо приготувати смачнючий компот зі слив на зиму, щоб зберегти смак літа і мати під рукою чудовий напій на випадок приходу гостей або просто для того, щоб урізноманітнити зимове меню. Рецептом такого компоту поділилися в телеграм-каналі "Домашня консервація". Готується він просто і не потребує додаткової стерилізації. Головна умова — сливи для компоту брати неперезрілі, щоб вони не втратили форму в процесі консервації та не полопалися.

Компот зі слив на зиму.

Інгредієнти:

сливи — 1 кг;

цукор — 800 г;

вода — 4 літри.

Спосіб приготування:

Сливи помити водою. Кожну сливу наколоти голкою, щоб вони не полопалися в процесі заливки сиропом. Усі сливи це не врятує, але кількість потрісканих значно зменшить.

Далі необхідно приготувати сироп. Воду закип'ятити, додати цукор і повністю розчинити його. Знову довести до кипіння. Що стосується пропорцій, то на літр води необхідно брати 200 гр цукру

Сливи розкласти в стерилізовані банки, залити киплячим сиропом. Дати постояти їм 15 хвилин, щоб сироп увібрався в ягоди, потім долити необхідну кількість сиропу в повну банку.

Закатати компот й укутати банки до повного остигання.

Раніше Фокус писав, як приготувати в'ялені сливи, які стануть ідеальним доповненням до м'ясних страв.