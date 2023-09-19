Кетчуп "Пальчики оближеш": простий рецепт незамінного соусу на зиму

У приготуванні такого кетчупу немає нічого складного, тому за нього можна братися навіть тим, хто новачок у кулінарії.

Кетчуп — незамінна річ на столі, оскільки його використовують як додаткову добавку практично до всіх гарнірів. Він чудово поєднується з макаронами, гречаною кашею, смаженою картоплею, м'ясом, а багато хто приправляє ним навіть рибу. Тому запасів цього продукту багато не буває, і перший місяць осені — останній шанс приготувати кілька баночок домашнього кетчупу на зиму. Сьогодні хочемо поділитися з вами рецептом кетчупу "Пальчики оближеш", який опублікували в телеграм-каналі "Домашня консервація".

Кетчуп "Пальчики оближеш"

Інгредієнти:

помідори – 3 кг;

яблука – 0,5 кг;

цибуля – 250 г;

сіль – 1,5 ст. л;

цукор – 1,5 склянки:

червоний перець – за смаком;

чорний перець – за смаком;

яблучний оцет – 50 мл;

спеції, приправи – за бажанням.

Спосіб приготування:

Помідори та яблука помити. Яблука почистити від шкірки та серцевини, порізати часточками. Помідори можна спочатку пробланшувати і зняти з них шкірку, а можна просто порізати часточками. Цибулю порізати кубиками. Усе скласти в каструлю з товстим дном і варити, поки цибуля не стане м'якою. Після цього всю масу подрібнити занурювальним блендером або протерти через сито і варити до бажаної густоти. На це може піти до 50-60 хвилин. Під час варіння необхідно постійно помішувати вміст каструлі, щоб кетчуп не пригорів.

Незадовго до кінця варіння додати півтори столової ложки солі та півтори склянки цукру. Туди ж – червоний перець, чорний перець, оцет. Проварити ще трохи і зняти з вогню. Готовий кетчуп розлити в підготовлені стерилізовані банки і закатати. Укутати їх до повного остигання, після чого винести в темне прохолодне місце.

Раніше Фокус писав, як приготувати сацебелі.