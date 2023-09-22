Овочевий салат на зиму: дуже простий рецепт популярної заготовки

Головна умова приготування цього салату — робити все відповідно до рецепта і дотримуватися зазначеної кількості інгредієнтів.

Овочевих салатів на зиму багато не буває. Такі заготовки дають змогу зібрати в одній баночці одразу кілька овочів, а таке розмаїття стане в пригоді взимку. Сьогодні пропонуємо вам приготувати салат на зиму за рецептом із блогу "Домашня консервація". Він не тільки смачний, а й практично ніколи не вибухає. Головне — дотримуватися всіх правил приготування і використовувати рівно стільки інгредієнтів, скільки вказано в рецепті. Це стосується не тільки овочів, а й солі з цукром.

Овочевий салат

Інгредієнти:

цибуля – 0,5 кг;

морква – 0,5 кг;

баклажани – 1 кг;

перець солодкий – 1 кг;

помідори – 2 кг;

цукор – 1 ст. л;

сіль – 1 ст. л;

оцет (6%-9%) – 100 мл;

рослинна олія – 200 г.

Спосіб приготування:

Усі овочі помити та почистити. Нарізати їх для салату краще великими шматками. Так, моркву та цибулю нарізати товстими кільцями, баклажани — товстими півкільцями, помідори — шматочками.

Скласти в каструлю з товстим дном овочі шарами: моркву, цибулю, баклажани, а зверху — часточки помідорів, влити олію та оцет. Усе довести до кипіння і, не помішуючи, на малому вогні кип'ятити 35-40 хвилин.

Гарячий салат розкласти акуратно по чистих стерилізованих банках і відразу ж закатати.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Зимова казка".