Пікантна закуска до м'яса на зиму: покроковий рецепт

Така закуска не затримається на столі, настільки смачною вона виходить.

Якщо полиці ломляться від заготовок на зиму, а руки сверблять приготувати ще що-небудь смачненьке, рекомендуємо спробувати рецепт дуже цікавої закуски до м'яса на зиму. Така закатка буде стабільно затребувана в будь-яку пору року, але взимку вона особливо зайде завдяки неймовірному смаку й аромату. Як її зробити, розповіли в кулінарному блозі "Кулінарія".

Пікантна закуска до м'яса на зиму

Інгредієнти:

помідори – 3 кг;

перець болгарський – 1 кг;

морква – 500 г;

гострий стручковий перець – 150 г;

часник – 3-4 зубчики;

рослинна олія – 200 г;

перець мелений (червоний, чорний) – 1 ч. л;

сіль – 3 ст. л;

зелень – за смаком.

Спосіб приготування:

Усі овочі помити та почистити. За потреби обрізати пошкоджені місця. Усе перекрутити на м'ясорубку і вилити в глибоку каструлю Туди ж додати сіль, олію і поставити на вогонь. Довести масу до кипіння і варити близько 30 хвилин. Потім всипати в каструлю мелений перець і дрібно порубану зелень, проварити ще 10 хвилин. Вміст каструлі необхідно періодично помішувати, щоб він не пригорів.

Гарячу закуску розлити в заздалегідь підготовлені стерилізовані банки та закрутити кришками. Зберігати в прохолодному темному місці.

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