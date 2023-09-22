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Пікантна закуска до м'яса на зиму: покроковий рецепт

Оксана Ханас
Фото: Домашня консервація

Така закуска не затримається на столі, настільки смачною вона виходить.

Якщо полиці ломляться від заготовок на зиму, а руки сверблять приготувати ще що-небудь смачненьке, рекомендуємо спробувати рецепт дуже цікавої закуски до м'яса на зиму. Така закатка буде стабільно затребувана в будь-яку пору року, але взимку вона особливо зайде завдяки неймовірному смаку й аромату. Як її зробити, розповіли в кулінарному блозі "Кулінарія".

Пікантна закуска до м'яса на зиму

Інгредієнти:

  • помідори – 3 кг;
  • перець болгарський – 1 кг;
  • морква – 500 г;
  • гострий стручковий перець – 150 г;
  • часник – 3-4 зубчики;
  • рослинна олія – 200 г;
  • перець мелений (червоний, чорний) – 1 ч. л;
  • сіль – 3 ст. л;
  • зелень – за смаком.

Спосіб приготування:

Усі овочі помити та почистити. За потреби обрізати пошкоджені місця. Усе перекрутити на м'ясорубку і вилити в глибоку каструлю Туди ж додати сіль, олію і поставити на вогонь. Довести масу до кипіння і варити близько 30 хвилин. Потім всипати в каструлю мелений перець і дрібно порубану зелень, проварити ще 10 хвилин. Вміст каструлі необхідно періодично помішувати, щоб він не пригорів.

Гарячу закуску розлити в заздалегідь підготовлені стерилізовані банки та закрутити кришками. Зберігати в прохолодному темному місці.

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