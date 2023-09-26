Солодкий перець, маринований цілком: як приготувати смачну закуску на зиму

Зазвичай перець маринують часточками і це дуже смачно, але маринований цілком — він стає ще смачнішим.

Смачні мариновані овочі взимку стануть прекрасною закускою і доповнять вашу вечерю. Якщо всі стандартні рецепти ви вже випробували, спробуйте замаринувати перці цілком.

Вибирайте щільні та стиглі перці. Краще брати червоні — вони ефектніше виглядають, але на смак це ніяк не вплине. Фокус розповість, як приготувати цю смачну заготовку.

Маринований цілком солодкий перець

Інгредієнти на дві банки об'ємом 2 літри:

перець болгарський — 12-14 штук;

перець гострий — за смаком;

кріп — 2-3 парасольки;

вода — 3 літри;

сіль — 60 г — 2 столові ложки з невеликою гіркою;

цукор — 60 г — 4 столові ложки без гірки;

оцет 70% у кожну банку по 1 чайній ложці.

Спочатку треба підготувати банки: миємо їх ретельно, і обсушуємо на рушнику.

Перці беремо щільні та соковиті. Їх треба ретельно помити, особливо біля плодоніжки, бо маринувати ми їх будемо цілком. Тож озбройтеся щіточкою. Проколіть перці виделкою, щоб і всередину потрапив маринад.

У воду додаємо сіль і цукор, доводимо до кипіння.

Після закипання опускаємо в окріп перець, бланшуємо, повертаючи, 3 хвилини. Головне, щоб він залишався щільним і пружним, тож не переваріть. Якщо використовуєте гострий перчик, то і його бланшуйте в окропі кілька хвилин, а потім покладіть на дно банок.

На дно банок покладіть парасольки кропу, покладіть перці, залийте гарячим маринадом. Потім у кожну банку влийте оцет і щільно закатайте кришки.

Переверніть банки і залиште остигати під рушником. Зберігайте в темному і прохолодному місці.

Якщо любите смачні овочі в маринаді, спробуйте приготувати мариновані огірочки.