Солодкий перець, маринований цілком: як приготувати смачну закуску на зиму
Зазвичай перець маринують часточками і це дуже смачно, але маринований цілком — він стає ще смачнішим.
Смачні мариновані овочі взимку стануть прекрасною закускою і доповнять вашу вечерю. Якщо всі стандартні рецепти ви вже випробували, спробуйте замаринувати перці цілком.
Вибирайте щільні та стиглі перці. Краще брати червоні — вони ефектніше виглядають, але на смак це ніяк не вплине. Фокус розповість, як приготувати цю смачну заготовку.
Маринований цілком солодкий перець
Інгредієнти на дві банки об'ємом 2 літри:
- перець болгарський — 12-14 штук;
- перець гострий — за смаком;
- кріп — 2-3 парасольки;
- вода — 3 літри;
- сіль — 60 г — 2 столові ложки з невеликою гіркою;
- цукор — 60 г — 4 столові ложки без гірки;
- оцет 70% у кожну банку по 1 чайній ложці.
Спочатку треба підготувати банки: миємо їх ретельно, і обсушуємо на рушнику.
Перці беремо щільні та соковиті. Їх треба ретельно помити, особливо біля плодоніжки, бо маринувати ми їх будемо цілком. Тож озбройтеся щіточкою. Проколіть перці виделкою, щоб і всередину потрапив маринад.
У воду додаємо сіль і цукор, доводимо до кипіння.
Після закипання опускаємо в окріп перець, бланшуємо, повертаючи, 3 хвилини. Головне, щоб він залишався щільним і пружним, тож не переваріть. Якщо використовуєте гострий перчик, то і його бланшуйте в окропі кілька хвилин, а потім покладіть на дно банок.
На дно банок покладіть парасольки кропу, покладіть перці, залийте гарячим маринадом. Потім у кожну банку влийте оцет і щільно закатайте кришки.
Переверніть банки і залиште остигати під рушником. Зберігайте в темному і прохолодному місці.
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