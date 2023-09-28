Кабачки в томаті: рецепт дуже простого салату на зиму

Для приготування цього салату можна брати не тільки молоді кабачки, а й більш зрілі.

Якщо у вас залишилися кабачки зі свіжого врожаю, або добрі родичі передали подарунок зі свого городу, пропонуємо не впадати у відчай, а приготувати неймовірно смачну заготовку на зиму. Йдеться про кабачки в томаті, рецептом яких поділилися в блозі "Домашня консервація". Така страва урізноманітнює взимку будь-який гарнір і посяде гідне місце на святковому столі. Нічого складного в приготуванні цієї заготовки немає.

Кабачки в томаті

Інгредієнти:

кабачки — 2 к (вага вже почищених);

яблука — 1 шт;

перець солодкий — 1 шт;

перець чилі — 1 шт;

морква — 1 шт;

часник — 3 зубчики;

сік томатний — 0,5 літра;

цукор — 4 ст. л;

олія рослинна — 100 мл;

оцет яблучний — 100 мл;

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Кабачки помити, за необхідності зняти шкірку і видалити жорстке насіння, якщо таке є. Порізати їх невеликими кубиками, скласти в каструлю.

Решту овочів помити, почистити, з перців видалити насіння. Усе, крім часнику, пропустити через м'ясорубку, вилити в каструлю до кабачків, перемішати.

Додати сіль, цукор, олію, оцет і цукор, усе ще раз перемішати. Влити туди ж томатний сік. Якщо замість соку використовується томатна паста, то буде достатньо половини склянки. Весь вміст каструлі довести до кипіння, після чого варити 20 хвилин, періодично помішуючи. Додати подрібнений часник і варити ще 10 хвилин.

Готовий салат розлити в чисті стерилізовані банки, закатати й укутати до охолодження.

Раніше Фокус писав, як приготувати кетчуп із кабачків.