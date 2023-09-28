Салат "Мисливський": рецепт смачної овочевої заготовки на зиму

Із зазначеної в рецепті кількості продуктів виходить близько семи літрів салату.

Не знаєте, куди прилаштувати овочі, які залишилися після прибирання на дачі? Тоді пропонуємо приготувати смачний салат "Мисливський" на зиму. Цим ви і запаси урізноманітните, і рідних порадуєте смачною закаткою. Як приготувати такий салат, розповіли в блозі "Кулінарія".

Салат "Мисливський"

Інгредієнти:

капуста білокачанна – 1 кг;

морква – 1 кг;

огірки – 1 кг;

перець болгарський – 1 кг;

цибуля ріпчаста – 1 кг;

помідори – 3 кг;

цукор – 1 ст;

сіль – 90 г;

олія рослинна – 250 р;

перець чорний (8-10 горошин) – 8 шт;

лавровий лист – 5 шт;

оцет (9%) – 150 мл.

Спосіб приготування:

У велику каструлю покласти шар нарізаної кружечками моркви. Потім зверху — шар нашаткованої капусти, затим — нарізану півкільцями або дрібнішими шматочками цибулю. Далі — огірки, порізані кружальцями, а останнім — болгарський перець, очищений від насіння і нарізаний півкільцями. Влити рослинну олію.

Каструлю поставити і, не перемішуючи, довести овочі до кипіння. Додати всі приправи, сіль, цукор та оцет і тільки тоді все добре перемішати. Знову дочекатися закипання і варити ще п'ять хвилин.

Гарячий салат розкласти в підготовлені банки та простерилізувати. Півлітрові банки необхідно стерилізувати п'ять хвилин після закипання води в каструлі, літрові — 10 хвилин.

Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить сім літрів салату.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Овочевий король".