Салат "Мисливський": рецепт смачної овочевої заготовки на зиму
Із зазначеної в рецепті кількості продуктів виходить близько семи літрів салату.
Не знаєте, куди прилаштувати овочі, які залишилися після прибирання на дачі? Тоді пропонуємо приготувати смачний салат "Мисливський" на зиму. Цим ви і запаси урізноманітните, і рідних порадуєте смачною закаткою. Як приготувати такий салат, розповіли в блозі "Кулінарія".
Салат "Мисливський"
Інгредієнти:
- капуста білокачанна – 1 кг;
- морква – 1 кг;
- огірки – 1 кг;
- перець болгарський – 1 кг;
- цибуля ріпчаста – 1 кг;
- помідори – 3 кг;
- цукор – 1 ст;
- сіль – 90 г;
- олія рослинна – 250 р;
- перець чорний (8-10 горошин) – 8 шт;
- лавровий лист – 5 шт;
- оцет (9%) – 150 мл.
Спосіб приготування:
У велику каструлю покласти шар нарізаної кружечками моркви. Потім зверху — шар нашаткованої капусти, затим — нарізану півкільцями або дрібнішими шматочками цибулю. Далі — огірки, порізані кружальцями, а останнім — болгарський перець, очищений від насіння і нарізаний півкільцями. Влити рослинну олію.
Каструлю поставити і, не перемішуючи, довести овочі до кипіння. Додати всі приправи, сіль, цукор та оцет і тільки тоді все добре перемішати. Знову дочекатися закипання і варити ще п'ять хвилин.
Гарячий салат розкласти в підготовлені банки та простерилізувати. Півлітрові банки необхідно стерилізувати п'ять хвилин після закипання води в каструлі, літрові — 10 хвилин.
Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить сім літрів салату.
Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Овочевий король".