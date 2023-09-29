Баклажани по-павлодарськи: рецепт гострої та смачної закуски на зиму
Для приготування цієї закуски потрібно брати дуже соковиті помідори, а якщо на овочах є пошкодження, необхідно їх обрізати перед тим, як відправляти на переробку.
Баклажани по-павлодарськи — один із найпопулярніших і найвідоміших рецептів заготівлі цього овоча на зиму. Гострий пряний соус, томати, солодкий перець дають приголомшливий смак, і на виході виходить дуже смачний салат, який може служити і як закуска. Як його приготувати, розповіли в блозі "Рецепти заготовок".
Баклажани по-павлодарськи
Інгредієнти:
- стиглі та соковиті помідори – 2 кг;
- невеликі рівні баклажани (краще довгасті, а не круглі) – 1 кг;
- солодкий болгарський перець – 2-3 шт;
- гострий стручковий перець;
- часник – 3-4 головки;
- крупна сіль – 1-2 ст. л з гіркою (можна, за смаком);
- цукор – 3 ст. л;
- оцет 9% – 2 ст. л.
Рослинну олію в салат не додають, але, за бажання, можна влити 0,5 склянки.
Спосіб приготування:
Перець очистити від плодоніжки та насіння, розрізати навпіл або на четвертинки. Помідори порізати так само. Якщо на овочах є зіпсовані місця — усе зрізати.
Часник почистити. У гострого перцю відламати хвостик, сам стручок розламати навпіл. Різати його не потрібно: якщо перець виявиться дуже пекучим, то потім доведеться відмивати і ніж, і обробну дошку.
Усі овочі пропустити через м'ясорубку. Останнім слід молоти часник і гострий перець, а щоб шматочки не залишалися в м'ясорубці, після них потрібно пропустити кілька помідорів.
Баклажани від шкірки чистити не потрібно. Порізати їх уздовж на 2-4 частини, потім нарізати шматочками довільної величини. Можна зробити великі шматки або порізати кубиками.
Перемелені овочі поставити на вогонь, додати цукор і сіль, закип'ятити і варити на слабкому вогні п'ять хвилин.
Опустити в масу баклажани, варити з моменту закипання ще 30-40 хвилин. Час варіння залежить від жорсткості баклажанів і величини шматочків. До кінця приготування баклажани мають потемніти і стати м'якими, але не розвалюватися.
У киплячі баклажани додати оцет, потім гарячим салат розлити в чисті стерилізовані банки і закатати кришками. Укутати до охолодження, після чого зберігати в темному прохолодному місці.
Раніше Фокус писав, як приготувати баклажани в томаті на зиму.