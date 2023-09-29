Лечо, перевірене часом: рецепт смачної заготовки на зиму
Спеції для лечо можна брати на свій смак.
Лечо — одна з найпопулярніших зимових страв, приготованих про запас. Рецептів його приготування чимало, і кожна господиня має свій, перевірений роками спосіб. Сьогодні пропонуємо вам зробити лечо за рецептом із блогу "Домашня консервація". Він простий, а в підсумку виходить дуже смачна й апетитна закуска на зиму.
Лечо, перевірене часом
Інгредієнти:
- помідори – 3 кг;
- болгарський перець – 3 кг;
- гострий перець – 1 стручок (або за смаком);
- цукор – 250 г;
- олія – 250 мл;
- сіль – 2 ст. л;
- рослинна олія – 250 мл;
- оцет 9% – 2 ст. л;
- спеції: лавровий лист, перець горошком або інші за смаком і бажанням.
Спосіб приготування:
Помідори та гострий перець помити, якщо є пошкоджені місця, обрізати та пропустити через м'ясорубку. Перелити все в глибоку каструлю для варіння. Додати сіль, цукор і спеції, довести все до кипіння і варити 30 хвилин.
Болгарський перець помити, почистити від насіння і порізати. Лечо буде красивішим, якщо брати перець різного кольору. Нарізати за бажанням. Це можуть бути смужки або кубики.
Через 30 хвилин додати болгарський перець і готувати ще 10 хвилин. За три хвилини до готовності влити оцет і добре перемішати.
Йотове лечо розкласти по стерилізованих банках і закрити стерилізованими кришками.
Раніше Фокус писав, як приготувати перець для фарширування взимку.