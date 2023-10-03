Оселедцева олія: як швидко приготувати дуже смачну намазку

Така олія може зберігатися в холодильнику, як і звичайна.

Масло зі смаком оселедця — цікавий варіант, щоб урізноманітнити звичний тост на сніданок або як перекус. Його дуже легко приготувати і можна зберігати в холодильнику як звичайну намазку. Як приготувати таке масло, розповіли в блозі "Кулінарія".

Оселедцева олія

Інгредієнти:

оселедець слабосолоний – 1 шт;

гірчиця – 1 ч. л;

масло вершкове – 200 гр;

лимонний сік – 1 ст. л;

яйце – 1 шт;

кріп свіжий – 1 пучок.

Спосіб приготування:

Рибу почистити, видалити голову, нутрощі, дуже ретельно прибрати всі кістки. Порізати її на шматочки. Яйце зварити круто, остудити, почистити від шкаралупи.

У чашу блендера покласти оселедець, варене яйце, вершкове масло, гірчицю, вичавити лимонний сік. Подрібнити всі інгредієнти до однорідної пастоподібної маси.

Додати в неї дрібно порубаний кріп і добре перемішати. Готову олію розкласти по чистих баночках і відправити в холодильник для застигання.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачний оселедець у гірчичному соусі.