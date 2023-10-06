Грибна ікра: рецепт універсальної намазки

Така ікра чудово підійде для тостів і батербродів як намазка.

Осінь — грибна пора. Благо, тепла погода і дощі, які прийшли останнім часом, сприяють тому, що до лісів попрямували натовпи грибників. Із грибів готують безліч найрізноманітніших страв: варять, смажать, сушать, додають у соуси, піцу, салати. А ще гриби консервують. Пропонуємо вам рецепт грибної ікри за рецептом із кулінарного блогу "Кулінарія", яка чудово підійде для намазування на бутерброди і тости. Готувати її дуже просто, і вона може довго зберігатися в холодильнику або погребі.

Грибна ікра

Інгредієнти:

відварені гриби – 2 кг;

велика морква – 1 шт;

цибуля – 2 шт;

великі помідори – 2 шт;

сіль – 2 ч. л;

цукор – дрібка;

чорний мелений перець – за смаком;

рослинна олія – 0,5 склянки;

оцет – 2 ст. л;

часник – 5 ст. л.

Спосіб приготування:

Гриби, відварені в підсоленій воді до готовності, пропустити через м'ясорубку.

Овочі пропустити через м'ясорубку, додати олію, сіль, цукор і чорний мелений перець. Скласти все перераховане в каструлю з товстим дном і поставити на вогонь. Тушкувати 10 хвилин після закипання маси, помішуючи. Потім додати туди ж гриби й тушкувати ще 20 хвилин. Додати оцет і подрібнений часник. Гарячою ікру розлити в стерилізовані теплі банки й закатати кришками.

Раніше Фокус писав, як приготувати ікру з баклажанів з гарбузом і помідорами.