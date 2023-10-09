Маринована капуста: як приготувати дуже смачну вітамінну страву

Така капуста дуже швидко з'їдається, тому краще готувати її невеликими порціями, щоб потім зробити новий запас.

Капуста цього року на городах і дачах дала непоганий урожай, тому, якщо ви не знаєте, куди подіти пару-трійку качанів капусти, рекомендуємо її замаринувати. Це дуже смачна страва, яка є справжнім джерелом вітамінів, а також має дуже яскравий смак. Як приготувати цю страву, розповіли в блозі "Домашня консервація". Рецепт дуже простий і вийде навіть у новачків кулінарної справи.

Маринована капуста

Інгредієнти:

капуста – 2 кг;

морква велика – 2-3 шт;

буряк – 1 шт;

часник – 1 головка.

Розсіл на 1 літр води:

рослинна олія – 1 склянка;

оцет 9% – 2/3 склянки;

цукор – 2/3 склянки;

сіль – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Капусту порізати соломкою, трохи розім'яти її руками, щоб вона стала м'якшою і пустила сік. Моркву і буряк натерти на крупній тертці, а часник пропустити через прес.

Для розсолу закип'ятити воду з рослинною олією, оцтом, цукром і сіллю.

Капусту в глибокому посуді змішати з морквою, буряком, часником, залити киплячим розсолом. Залишити на ніч під прес, після чого розкласти по банках, закрити капроновими кришками. Зберігати таку капусту можна як у холодильнику, так і в погребі. Великими порціями робити її необов'язково, оскільки навіть узимку можна приготувати свіжішу.

Раніше Фокус писав, як закрити на зиму листя капусти для голубців.