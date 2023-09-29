Мариноване листя капусти: рецепт заготовки для голубців на зиму

Перед приготуванням голубців листя капусти можна вимочити в холодній воді, щоб прибрати зайву сіль.

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Наявність маринованого листя капусти дає змогу взимку істотно заощадити час під час приготування голубців. Зараз, коли капусти багато і вона дешевша, ніж у холодні місяці року, саме час запастися цією заготівлею. Як правильно замаринувати листя капусти, розповіли на сайті Smak.ua.

Мариноване листя капусти

Інгредієнти:

капуста – 1 качан;

корінь хрону – 1 шт;

зерна гірчиці;

петрушка.

Для розсолу:

вода – 1 літр;

сіль – 3 ст. л;

цукор – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

У качана капусти зрізати качан. Капусту опустити в киплячу підсолену воду і знімати виделкою листочки в міру їх готовності.

Дати листю охолонути, а потім зрізати ущільнення на краю кожного листа. Скласти кілька листочків капусти, по 4-5 штук і згорнути рулетиками, які потім щільно скласти в чисті стерилізовані банки. На дно кожної банки можна додати шматочок кореня хрону і кілька зерен гірчиці.

Далі готуємо розсіл. Для цього змішати воду із сіллю та цукром і довести до кипіння.

Підготовлене листя залити гарячим розсолом і закатати. Укутати до охолодження, а потім зберігати в прохолодному місці.

Перед приготуванням голубців листя капусти можна вимочити в холодній воді, щоб прибрати зайву сіль.

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