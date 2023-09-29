Мариноване листя капусти: рецепт заготовки для голубців на зиму
Перед приготуванням голубців листя капусти можна вимочити в холодній воді, щоб прибрати зайву сіль.
Наявність маринованого листя капусти дає змогу взимку істотно заощадити час під час приготування голубців. Зараз, коли капусти багато і вона дешевша, ніж у холодні місяці року, саме час запастися цією заготівлею. Як правильно замаринувати листя капусти, розповіли на сайті Smak.ua.
Мариноване листя капусти
Інгредієнти:
- капуста – 1 качан;
- корінь хрону – 1 шт;
- зерна гірчиці;
- петрушка.
Для розсолу:
- вода – 1 літр;
- сіль – 3 ст. л;
- цукор – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
У качана капусти зрізати качан. Капусту опустити в киплячу підсолену воду і знімати виделкою листочки в міру їх готовності.
Дати листю охолонути, а потім зрізати ущільнення на краю кожного листа. Скласти кілька листочків капусти, по 4-5 штук і згорнути рулетиками, які потім щільно скласти в чисті стерилізовані банки. На дно кожної банки можна додати шматочок кореня хрону і кілька зерен гірчиці.
Далі готуємо розсіл. Для цього змішати воду із сіллю та цукром і довести до кипіння.
Підготовлене листя залити гарячим розсолом і закатати. Укутати до охолодження, а потім зберігати в прохолодному місці.
Перед приготуванням голубців листя капусти можна вимочити в холодній воді, щоб прибрати зайву сіль.
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