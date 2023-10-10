Курка у вині: рецепт приготування ніжної та соковитої страви

Курка, приготована таким способом, має приголомшливий смак і ніжну консистенцію.

Куряче м'ясо в будь-якому вигляді — варене, смажене, запечене — нікого не залишає байдужим. Воно корисне, смачне і не викликає відчуття тяжкості в шлунку. Ми ділилися безліччю різноманітних рецептів страв із куркою, а сьогодні хочемо розповісти, як приготувати курку у вині. Вона стане ідеальним варіантом романтичної вечері або стравою до свята. Способом приготування поділилися в блозі "Кулінарні рецепти щодня".

Курка у вині

Інгредієнти:

курячі чверті – 3 шт;

картопля – 4-5 шт;

часник – 1 головка;

оливки – ½ склянки;

чебрець – 2-3 гілочки;

біле вино – 1 склянка;

бальзамічний оцет – 1 ст. л;

мед – 2 ст. л;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Куряче м'ясо помити, висушити паперовим рушником. У добре розігрітій глибокій сковороді обсмажити курку до рум'яності. Потім дістати м'ясо, а в сковорідку відправити картоплю і часник. Трохи протушкувати, а потім туди ж повернути курку, покласти оливки, чебрець, сіль і перець.

В окремому посуді змішати вино, бальзамічний оцет і мед. Додати до курки, довести все до кипіння, зменшити вогонь і залишити її томитися ще приблизно на годину.

Раніше Фокус писав, як приготувати куряче рагу з помідорами.