Курка у вині: рецепт приготування ніжної та соковитої страви
Курка, приготована таким способом, має приголомшливий смак і ніжну консистенцію.
Куряче м'ясо в будь-якому вигляді — варене, смажене, запечене — нікого не залишає байдужим. Воно корисне, смачне і не викликає відчуття тяжкості в шлунку. Ми ділилися безліччю різноманітних рецептів страв із куркою, а сьогодні хочемо розповісти, як приготувати курку у вині. Вона стане ідеальним варіантом романтичної вечері або стравою до свята. Способом приготування поділилися в блозі "Кулінарні рецепти щодня".
Курка у вині
Інгредієнти:
- курячі чверті – 3 шт;
- картопля – 4-5 шт;
- часник – 1 головка;
- оливки – ½ склянки;
- чебрець – 2-3 гілочки;
- біле вино – 1 склянка;
- бальзамічний оцет – 1 ст. л;
- мед – 2 ст. л;
- сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування:
Куряче м'ясо помити, висушити паперовим рушником. У добре розігрітій глибокій сковороді обсмажити курку до рум'яності. Потім дістати м'ясо, а в сковорідку відправити картоплю і часник. Трохи протушкувати, а потім туди ж повернути курку, покласти оливки, чебрець, сіль і перець.
В окремому посуді змішати вино, бальзамічний оцет і мед. Додати до курки, довести все до кипіння, зменшити вогонь і залишити її томитися ще приблизно на годину.
Раніше Фокус писав, як приготувати куряче рагу з помідорами.