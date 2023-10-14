Пікантна закуска на зиму: як приготувати баклажани з медом

Якщо любите баклажани та мед, то є рецепт, у якому вони чудово поєднуються. Готується ця закуска з найпростіших інгредієнтів і точно потішить вас, коли настане зима.

Баклажани можна нарізати кільцями, або смужками, а спеції підбирайте на свій смак. Якщо любите більш гострий смак, можна додати трохи перцю чилі. Фокус розповість, як його приготувати.

Баклажани з медом

Інгредієнти:

баклажани — 800 г;

сіль — 60 г;

часник — 40 г;

рослинна олія — 150 мл;

чорний перець — 5 горошин;

рідкий мед — 40 г;

оцет 9% — 100 мл;

вода — 300 мл.

Баклажани вимийте та відріжте хвостики. Потім наріжте їх кружечками. Часник очистіть від лушпиння. Кожен зубчик розріжте на кілька шматочків.

Обсмажте баклажани на олії з обох боків до напівготовності. Складіть баклажани та часник у стерилізовані баночки.

Воду закип'ятіть у каструлі, додавши горошини перцю, додайте сіль, оцет і мед. Дайте кілька хвилин покипіти, а потім вимкніть вогонь. Відразу ж залийте баклажани маринадом і закрийте банки кришками.

Заготовки переверніть догори дном, укрийте і залиште до повного охолодження. Зберігайте в темному і прохолодному місці.

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