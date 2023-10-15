Курячі крильця в духовці: рецепт смачної страви для всієї родини (відео)
Запечені в духовці крильця виходять соковитими і зі скоринкою.
Курячі крильця — дуже смачна страва, якщо знати, як їх приготувати. Рецептів є дуже багато, і в кожної господині знайдеться свій, перевірений часом. Пропонуємо вам приготувати неймовірно смачні курячі крильця за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук.
Курячі крильця
Інгредієнти:
- крила курячі – 1 кг;
- копчена паприка – 1 ст. л;
- борошно – 3 ст. л;
- сухий часник – 2 ч. л;
- розпушувач – 1 ч. л;
- прованські трави – 1 ст. л;
- сіль, перець – за смаком.
Для соусу:
- вершкове масло – 50 гр;
- сир – 30 гр;
- зелень – пучок;
- часник – 2-3 зубчики;
- сік половини лимона.
Спосіб приготування:
Крильця промити, просушити за допомогою паперового рушника, розділити на частини й обваляти в паніровці. Для останнього змішати борошно, розпушувач, сухий часник, паприку, прованські трави, перець і сіль. Викласти крильця на деко, застелене пергаментом, і запікати в розігрітій духовці за 200 градусів 20 хвилин з одного боку, а потім перевернути крильця на інший бік і запікати ще 20 хвилин.
Поки м'ясо запікається, необхідно приготувати соус: змішати натертий на дрібну тертку сир, розтоплене масло, сік лимона, зелень, часник.
Гарячі крильця обваляти в соусі і можна подавати до столу.
Раніше Фокус писав, як приготувати курячі котлети з сиром і маслом.