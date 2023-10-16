Батон, запечений із сиром і часником: рецепт ароматного й апетитного перекусу

Що більше часнику і зелені, то пряніший смак вийде у такого батона.

Швидкий перекус із сиром і часником, приготування якого не потребує особливих кулінарних навичок, — найкраще вирішення питання "що поїсти?" протягом дня. Як його зробити, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти щодня". Попереджаємо одразу, що низькокалорійною таку страву не назвеш.

Запечений батон із сиром і часником

Інгредієнти:

батон – 1 шт;

сир твердий – 100 г;

масло вершкове – 100 г;

часник – 3 зубчики;

петрушка – 1 пучок. Можна взяти іншу зелень за смаком.

Спосіб приготування:

Твердий сир натерти на дрібній тертці. Часник почистити і теж натерти або пропустити через прес. Петрушку дрібно нарізати. Усе перемішати і з'єднати з вершковим маслом, нагрітим до кімнатної температури. Знову все добре перемішати. Це і буде начинка для батона. Батон порізати по діагоналі, не прорізаючи наскрізь, і заповнити надрізи начинкою.

Загорнути батон у фольгу і відправити його в духовку, попередньо розігріту до 200 градусів, на 20 хвилин. За п'ять хвилин до кінця готування розкрити фольгу, щоб на батоні утворилася хрустка рум'яна скоринка.

Раніше Фокус писав, як приготувати закуску з овочів, не витративши багато часу і отримавши чудовий результат.