Салат "Зимовий": як зробити дуже смачну заготовку з капусти

Із зазначеної в рецепті кількості інгредієнтів виходить приблизно п'ять літрів смачного салату.

Цього року врожай капусти видався на славу, і якщо у вас уже закінчилися ідеї, що зробити з нею, крім квашення, рекомендуємо приготувати смачнючий салат "Зимовий", який можна вживати як зараз, так і запастися ним на холодні місяці. Як приготувати таку заготовку, розповіли в блозі "Домашня консервація".

Салат із капусти "Зимовий"

Інгредієнти:

свіжа капуста – 3 кг;

помідори – 1 кг;

цибуля – 1 кг;

морква – 0,5 кг;

солодкий перець – 0,5 кг;

рослинна олія – 400 мл;

оцет 9% – 3/4 склянки;

цукор – 0,5 склянки;

сіль – 1-2 ст. л.

Спосіб приготування:

Капусту нарізати великими кубиками. Перець почистити від насіння і плодоніжки, моркву помити і почистити, цибулю очистити від лушпиння. Порізати моркву тонкими кружальцями, цибулю — кільцями, перець — соломкою, а помідори — кружальцями або півкільцями.

Подрібнені овочі скласти в каструлю, додати сіль, цукор, олію і кип'ятити 10 хвилин. Наприкінці додати оцет.

Розкласти салат гарячим у стерилізовані банки, закатати, перевернути й укутати банки до повного охолодження. Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить приблизно п'ять літрів смачного салату.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Овочевий король".