Суп із запечених овочів: простий рецепт смачної та легкої страви (відео)

Найкраще такий суп подавати із сендвічем. Це неймовірно смачно.

Якщо хочеться чогось смачного, незвичайного, але водночас легкого, рекомендуємо приготувати суп із запечених овочів. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася в Instagram кулінарна блогерка Таті Чуднова. У приготуванні немає нічого складного, а суп виходить дуже апетитний і з ніжною текстурою. Він чудово підійде тим, хто на дієті і стежить за калоріями.

Суп із запечених овочів

Інгредієнти:

помідори — 5-6 шт.;

болгарський перець — половина;

цибуля — 1 шт.;

часник — 4 зубчики;

оливкова олія — 1-2 ст. л.;

сіль, перець, паприка, цукор;

вода або бульйон (за потреби);

вершки 20% — 100 мл;

хліб і моцарела.

Спосіб приготування:

Овочі помити, болгарський перець очистити від насіння. Усе нарізати великими шматками, скласти на деко, застелене пергаментом, додати дрібку цукру, перцю, паприки й 1 ч. л. солі. Відправити в духовку, розігріту до 190 градусів, на 35-40 хвилин.

Печені овочі подрібнити блендером, додати приблизно 100 мл вершків і трохи води або бульйону за потреби. Тут кожен додає до смаку: якщо любите рідкіші страви, то й води/бульйону додавайте більше.

Найкраще такий суп подавати із сендвічем. Це — неймовірно смачно.

Раніше Фокус писав, як приготувати крем-суп із кабачків із грінками.