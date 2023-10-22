Розсольник із грибами: рецепт страви з яскравим смаком

Поєднання грибів, огірків і перловки дає незвичайний приємний смак.

Тепла й дощова погода сприяють активному зростанню грибів, а отже, можна приготувати з ними що-небудь новеньке, чого не пробували раніше. Пропонуємо спробувати розсольник із грибами за методом, описаним у кулінарному блозі "Рецепты каждый день".

Грибний розсольник

Інгредієнти (на 2 літри супу):

гриби сухі білі — 50 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

картопля — 2 шт.;

перловка або рис — 2 ст. л.;

огірок солоний — 2 шт.;

лавровий лист — 2 шт.;

сіль, перець — до смаку;

зелень — за бажанням.

Спосіб приготування:

Підготовлені гриби нарізати й тушкувати разом із цибулею та морквою 10-15 хвилин.

Промиту перлову крупу варити до напівм'якості в злегка підсоленій воді й додати порізану картоплю, лавровий лист, засмажку та варити ще 15 хвилин.

Потім солоні огірки, натерті на тертці, сіль, перець відправити до решти продуктів у каструлю та варити п'ять хвилин. Додати зелень.

Під час подачі до розсольнику можна запропонувати сметану або вершки.

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