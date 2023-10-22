Розсольник із грибами: рецепт страви з яскравим смаком
Поєднання грибів, огірків і перловки дає незвичайний приємний смак.
Тепла й дощова погода сприяють активному зростанню грибів, а отже, можна приготувати з ними що-небудь новеньке, чого не пробували раніше. Пропонуємо спробувати розсольник із грибами за методом, описаним у кулінарному блозі "Рецепты каждый день".
Грибний розсольник
Інгредієнти (на 2 літри супу):
- гриби сухі білі — 50 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- картопля — 2 шт.;
- перловка або рис — 2 ст. л.;
- огірок солоний — 2 шт.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- сіль, перець — до смаку;
- зелень — за бажанням.
Спосіб приготування:
Підготовлені гриби нарізати й тушкувати разом із цибулею та морквою 10-15 хвилин.
Промиту перлову крупу варити до напівм'якості в злегка підсоленій воді й додати порізану картоплю, лавровий лист, засмажку та варити ще 15 хвилин.
Потім солоні огірки, натерті на тертці, сіль, перець відправити до решти продуктів у каструлю та варити п'ять хвилин. Додати зелень.
Під час подачі до розсольнику можна запропонувати сметану або вершки.
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