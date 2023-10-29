Біфштекс із сиром: рецепт приготування м'ясної страви в духовці

Завдяки запіканню в духовці, такий біфштекс зберігає максимум соку і смаку.

Смачні та соковиті біфштекси з сиром — мабуть, найкраще, що можна запропонувати любителям м'яса. Пропонуємо приготувати цю страву по-новому за рецептом із блогу "Збірнка рецептів".

Біфштекси з сиром

фарш — 500 г. Щоб він був більш соковитим, краще взяти в рівних частинах яловичий і свинячий і змішати;

цибуля — 1/2 шт;

яйце — 1 шт;

сіль, перець, спеції — за смаком;

помідор;

сир твердий;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

У глибоку миску викласти фарш. Цибулю почистити, дрібно нарізати й додати до фаршу. Туди ж відправити сире яйце, сіль, спеції та все добре перемішати.

Сформувати котлети. Щоб було зручніше їх робити, змочіть руки водою, і фарш не прилипатиме.

Обсмажити котлети на сковорідці до скоринки з кожного боку, потім викласти їх у форму і поставити випікатися в духовку, попередньо розігріту до 190 градусів, на 40 хвилин. За 15 хвилин до готовності котлети перевернути іншим боком, щоб там теж вийшла скоринка.

На гарячі котлети викласти сир, щоб він розплавився, і на нього помідор, посипати зеленню.

Подавати біфштекси краще з гарніром.

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