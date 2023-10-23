Швидка закуска на всі випадки життя: покроковий рецепт

Щоб рулет не втратив форму, під час подачі необхідно його проколоти шпажкою або зубочисткою.

Смачних закусок ніколи багато не буває, причому готувати їх можна як на святковий стіл, так і для того, щоб урізноманітнити повсякденне меню чимось цікавим. Кулінарна блогерка Крістіна Азізян поділилася перевіреним рецептом апетитної закуски на всі випадки життя.

Швидка закуска

Інгредієнти:

крабові палички – 200-250 г;

сир твердий – 150 г;

кріп;

часник – 1-2 зубчики;

майонез – 1-2 ст. л;

яйця – 4 шт.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно посмажити тонкі яєчні млинці. Для цього кожне яйце збити з дрібкою солі, розлити рівномірно на ледве розігріту пательню по всій поверхні й обсмажити на середньому вогні з двох боків.

Крабові палички та сир натерти на тертці, часник пропустити через прес. Усі інгредієнти начинки змішати, посолити за смаком, і рівномірним шаром змастити кожен млинець. Згорнути в рулет і порізати на маленькі рулетики. Подавати на стіл, проткнувши посередині шпажками або зубочистками, щоб рулетики не розгорталися.

Раніше Фокус писав, як приготувати рулет з лаваша з куркою і сиром як закуску або перекус.