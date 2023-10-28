Два в одному: рецепт піци "Жюльєн"
Із зазначеної кількості інгредієнтів виходять дві м'яких і ситних піци.
Що буде, якщо піцу і жюльєн змішати? Це буде піца з начинкою, яка за консистенцією нагадує жюльєн. Поєднання двох популярних страв в одній дає дуже цікавий ефект і смак. Як приготувати таку піцу, розповіла кулінарна блогерка Крістіна.
Піца "Жюльєн"
Інгредієнти:
- куряче філе – 250 г;
- печериці – 7 шт;
- цибуля – 1 шт;
- вершки – 200 мл;
- сир – 200 г;
- петрушка – 2 гілочки;
- вода (тепла) – 250 мл;
- борошно – 400 г;
- дріжджі сухі – 7 г;
- цукор – 7 г;
- сіль – 6 г;
- олія – 30 мл;
- сіль, перець – за смаком
- манка – для розкочування (можна борошно)
- рослинна олія – для смаження.
Спосіб приготування:
У глибокій мисці змішати теплу воду, сіль, дріжджі, цукор, просіяне борошно, рослинну олію і замісити тісто. Залишити відпочити його на 30-40 хвилин.
Сире куряче філе порізати на дрібні шматочки, гриби та цибулю нарізати соломкою. Обсмажити цибулю до золотистості, потім туди ж додати м'ясо та гриби і смажити на сильному вогні. Залити вершками, наприкінці додати зелень.
Тісто розділити навпіл і сформувати дві піци. Викласти начинку, посипати сиром, укласти піцу на гаряче деко і відправити в духовку, розігріту до максимуму, на 10-15 хвилин.
Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальне тісто для піци.