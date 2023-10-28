Гостра домашня приправа: рецепт пікантної заготовки
Приправа має дуже яскраві смак і аромат, тому будь-яка страва з нею вийде особливою.
Гострі приправи користуються популярністю серед тих, хто любить додавати до звичних страв яскравий смак. Їх удосталь продають у магазинах, але не менш смачну і куди кориснішу приправу можна приготувати і в домашніх умовах. Попри те, що сезон консервації вже майже закінчився, порцію такої приправи можна приготувати, купивши на ринку овочі. Рецептом такої приправи поділилися в блозі "Домашня консервація".
Домашня гостра приправа
Інгредієнти:
- помідори — 2,5 кг;
- морква — 1 кг;
- солодкий перець — 1 кг;
- яблука — 1 кг;
- червоний стручковий перець — 100 г;
- часник — 200 г;
- оцет — 1 склянка;
- цукор — 1 склянка;
- соняшникова олія — 1 склянка;
- сіль — 1/4 склянки.
Спосіб приготування:
Овочі почистити, вимити, обсушити і пропустити через м'ясорубку. Отриману овочеву суміш перекласти в каструлю для варіння і довести до кипіння. Додати в киплячу масу по одній склянці столового оцту (3-5%), цукру і соняшникової олії, чверть склянки солі, перемішати і варити за слабкого кипіння протягом години, регулярно помішуючи приправу, щоб не пригоріла.
Після закінчення цього часу додати в приправу 200 г пропущеного через м'ясорубку часнику, проварити ще 10 хвилин і вимкнути вогонь.
Приправу одразу ж, поки вона гаряча, потрібно розкласти по заздалегідь вимитих і стерилізованих банках і закатати кришками.
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