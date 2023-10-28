Гостра домашня приправа: рецепт пікантної заготовки

Приправа має дуже яскраві смак і аромат, тому будь-яка страва з нею вийде особливою.

Гострі приправи користуються популярністю серед тих, хто любить додавати до звичних страв яскравий смак. Їх удосталь продають у магазинах, але не менш смачну і куди кориснішу приправу можна приготувати і в домашніх умовах. Попри те, що сезон консервації вже майже закінчився, порцію такої приправи можна приготувати, купивши на ринку овочі. Рецептом такої приправи поділилися в блозі "Домашня консервація".

Домашня гостра приправа

Інгредієнти:

помідори — 2,5 кг;

морква — 1 кг;

солодкий перець — 1 кг;

яблука — 1 кг;

червоний стручковий перець — 100 г;

часник — 200 г;

оцет — 1 склянка;

цукор — 1 склянка;

соняшникова олія — 1 склянка;

сіль — 1/4 склянки.

Спосіб приготування:

Овочі почистити, вимити, обсушити і пропустити через м'ясорубку. Отриману овочеву суміш перекласти в каструлю для варіння і довести до кипіння. Додати в киплячу масу по одній склянці столового оцту (3-5%), цукру і соняшникової олії, чверть склянки солі, перемішати і варити за слабкого кипіння протягом години, регулярно помішуючи приправу, щоб не пригоріла.

Після закінчення цього часу додати в приправу 200 г пропущеного через м'ясорубку часнику, проварити ще 10 хвилин і вимкнути вогонь.

Приправу одразу ж, поки вона гаряча, потрібно розкласти по заздалегідь вимитих і стерилізованих банках і закатати кришками.

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