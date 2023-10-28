Салат "Закохана квасоля" на зиму: покроковий рецепт
Поєднання інгредієнтів у цьому салаті дає приголомшливий смак.
Квасоля — дуже корисний і поживний продукт. Завдяки вмісту сірки, вона корисна в разі ревматизму, кишкових інфекцій, захворювань шкіри, бронхів. Залізо, що міститься в квасолі, сприяє формуванню еритроцитів, надходженню кисню в усі клітини організму, підвищенню імунітету. Не дивно, що серед рецептів запасів на зиму чимало таких, які містять цей інгредієнт. Пропонуємо приготувати вам дуже смачну заготовку — салат "Закохана квасоля" за рецептом із блогу "Домашня консервація". Він виходить таким смачним, що ви теж закохаєтесь у нього.
Салат "Закохана квасоля"
Інгредієнти:
- баклажани — 2 кг;
- квасоля — 0,5 кг;
- помідори — 1,5 кг;
- морква — 0,5 кг;
- солодкий перець — 0,5 кг;
- часник — 200 г;
- цукор — 1,5 ст. л;
- оцет (9%) — 100 мл
- сіль — 2,5 ст. л;
- рослинна олія — 0,5 літра.
Спосіб приготування:
Квасолю замочити на ніч у воді, а потім відварити до напівготовності. Баклажани нарізати кубиками, помідори пропустити через м'ясорубку, моркву натерти на тертці, перець почистити від насіння і порізати шматочками.
Усі овочі змішати в глибокому посуді, додати туди ж сіль, цукор, олію і поставити варитися, періодично помішуючи. Варити 40 хвилин з моменту закипання.
За п'ять хвилин до готовності додати часник і оцет.
Гарячий салат розлити в чисті стерилізовані банки, закатати кришками й укутати на 12 годин, після чого винести в прохолодне темне місце.
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