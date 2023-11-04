Найсмачніші грузинські пироги: як приготувати апетитні кубдарі
Цю традиційну випічку готують по всій Грузії й особливо у Сванетії.
Грузинські пироги кубдарі — це пироги з соковитою м'ясною начинкою. Для начинки м'ясо традиційно нарізають ножем, додають безліч приправ на кшталт уцхо-сунелі, сванської солі, зіри, базиліа та кінзи. Як їх приготувати, розповіли на сайті Yasensvit.
Кубдарі
Інгредієнти:
- дріжджове тісто — 1 кг.
Для начинки:
- жирна яловичина або пісна свинина — 800 г;
- три невеликі цибулини;
- три зубчики часнику — 3 шт;
- мелений червоний перець — 3 г;
- уцхо-сунелі — 3 г;
- мелений коріандр — 3 г;
- зіра — 3 г;
- аджика — 20 г;
- сіль — 6 г;
- вершкове масло — 50 г;
- рослинна олія — 20 мл.
Підготуйте всі інгредієнти для приготування кубдарі. М'ясо промийте, обсушіть серветками, а потім наріжте гострим ножем дуже маленькими шматочками. Складіть у миску. Втім, якщо цього вам робити не хочеться — використовуйте готовий фарш, або зробіть його самі.
Цибулю дрібно наріжте, як і часник. Додайте до м'яса всі спеції, цибулю, часник, сіль та аджику. Перемішайте всі інгредієнти руками, накрийте і залиште просочитися на 30 хвилин.
Тісто викладіть на робочу поверхню, присипану борошном. Акуратно розділіть його на рівні шматочки, скачайте з них кульки. Кожна з них приблизно має важити 200 г.
Кожну кульку розкачайте в коржик, викладіть у середину начинку, зберіть краї коржика разом і защипніть. Зробіть так, поки не закінчиться все тісто і весь фарш.
Деко вистеліть пергаментом, викладіть пироги на деко швом вниз, зробіть у верхньому шарі невелику дірочку в центрі.
Випікайте кубдарі в розігрітій до 200 духовці. Готові пироги змастіть зверху вершковим маслом.
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