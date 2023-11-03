Салат із буряка: рецепт дуже корисної страви напередодні зими
Для заправки салату замість майонезу можна використовувати сметану або грецький йогурт.
З приходом осені та холодів настав час подбати про свій імунітет і зміцнити його. Одним із продуктів, який допоможе впоратися з цим завданням, є червоний буряк, тому наявність його в меню більш ніж бажана. Цей овоч багатий на мінеральні солі, органічні кислоти та фолієву кислоту. Червоний буряк — рекордсмен за концентрацією бору та марганцю, а також один із лідерів за вмістом заліза. Речовини в складі буряка покращують обмін речовин, активізують роботу кровотворення і зміцнюють імунітет. Пропонуємо урізноманітнити корисне меню салатом із буряка, рецептом якого поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук. У складі цієї страви буряк сподобається навіть тим, хто його не особливо любить.
Салат із буряка
- буряк червоний — 1-2 шт;
- сирок плавлений — 2 шт;
- горошок консервований — 150 г;
- часник — 2-3 зубчики;
- сіль, перець — за смаком;
- майонез — за смаком.
Спосіб приготування:
Червоний буряк відварити до готовності в підсоленій воді, остудити, почистити і порізати дрібними кубиками. Плавлений сирок ненадовго покласти в морозилку, а потім так само порізати дрібними кубиками. У глибокий посуд висипати подрібнений буряк, сирок, видавити часник, додати горошок, усе посолити, поперчити, заправити майонезом і добре перемішати. Якщо не любите майонез, замініть його сметаною або йогуртом.
Раніше Фокус писав, як приготувати салат із вареного буряка і сирої моркви.