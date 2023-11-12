Без шкоди для фігури: рецепт салату "Здоров'я"
Для заправки салату можна взяти як грецький йогурт, так і звичайну сметану.
Смачний, поживний салат, який втамовує голод і не шкодить фігурі, — хіт будь-якого столу, особливо для тих, хто намагається скинути зайві кілограми. Рекомендуємо приготувати страву, що відповідає всім перерахованим критеріям, за рецептом кулінарної блогерки Крістіни Азізян.
Салат "Здоров'я"
Інгредієнти:
- відварна куряча грудка – 300 г;
- огірок свіжий – 1 шт;
- зелене несолодке яблуко – 1 шт;
- консервована кукурудза – 200 г;
- грецький натуральний йогурт (або сметана);
- діжонська (зерниста) або звичайна гірчиця – 1-2 ч. л;
- сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування:
Відварену в підсоленій воді курячу грудку порізати соломкою, висипати в глибоку миску. Огірок за бажанням можна почистити від шкірки і теж порізати соломкою. Яблуко, як і огірок, можна почистити за бажанням, а потім подрібнити, порізавши кубиками або соломкою.
Усі інгредієнти перемішати, додати туди ж кукурудзу, попередньо зливши рідину, і заправити грецьким йогуртом або сметаною, змішаними з гірчицею, сіллю і перцем.
Салат виходить дуже смачним, соковитим і ситним. Найголовніше, що він не відбивається зайвими сантиметрами на талії.
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