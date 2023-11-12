Рибні котлети з печінкою тріски: цікавий рецепт

Один з інгредієнтів надає котлетам яскравішого смаку.

Рибні котлети — корисна дієтична страва, і їхня користь зумовлена складом. Рибний білок швидше засвоюється людським організмом, ніж білок тваринного м'яса. Тому особливо важливо готувати рибні котлети на вечерю. Вітаміни, що містяться в рибі, потрібні організму для посилення імунної системи та успішного функціонування нервової системи. Тому рекомендуємо приготувати такі котлети за рецептом із блогу "Рецепти щодня".

Рибні котлети з печінкою тріски

Інгредієнти:

вершки — 100 мл;

печінка тріски — 1 банка;

філе білої риби — 800 г;

батон — 150 г;

сіль, перець — за смаком;

рослинна олія — 3 ст. л;

панірувальні сухарі — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

З батона зрізати скоринки і замочити м'якоть у вершках на 10 хвилин. Потім рибне філе і батон пропустити через м'ясорубку. Посолити, поперчити та перемішати.

Розділити фарш на 12 однакових частин.

Із банки з печінкою тріски злити олію. Великі шматочки розділити на кілька частин.

Взяти одну заготовку з фаршу, злегка притиснути, щоб вийшов илинець. Покласти в центр шматочок печінки і закрити його фаршем, щоб начинка опинилася всередині.

Таким же чином сформувати котлети з решти інгредієнтів. За бажанням обваляти в панірувальних сухарях.

У сковороді розігріти олію на середньому вогні. Обсмажити котлети по кілька хвилин із кожного боку, щоб вони підрум'янилися.

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