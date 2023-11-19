Яскравий смак осені: рецепт салату з гарбузом та апельсином

Салат виходить дуже легким, а мікс інгредієнтів дає дуже цікавий смак.

Осінь — саме час від душі наласуватись гарбузом. Це не тільки смачно, а й дуже корисно. Гарбуз можна включати до свого раціону для профілактики захворювань серця, поліпшення стану шкіри, суглобів, зору, для зміцнення імунітету. Гарбуз — джерело важливих для організму вітамінів А, С, Е, а також групи B. Пропонуємо потішити себе у вихідний салатом із гарбузом та апельсином за рецептом із блогу "Консервація/Кулінарія".

Осінній салат із гарбузом та апельсином

Інгредієнти:

гарбуз;

мікс зелені;

сир фета;

апельсин;

часник;

оливкова олія;

італійські трави;

соняшникове або гарбузове насіння.

Спосіб приготування:

Гарбуз очистити від насіння, вирізати серцевину, обрізати шкірку і нарізати кубиками. Перекласти їх у форму, застелену пергаментом, полити оливковою олією (3-4 ч. л.) і викласти зверху дрібно нарізаний часник за смаком. Духовку розігріти до 180 градусів і відправити гарбуз запікатися на 40-45 хвилин. Готовий гарбуз трохи остудити.

На тарілку спочатку викласти мікс зелені, потім — нарізані кубиками сиру фета, апельсин і гарбуз.

Полити все оливковою олією, додати трохи лимонного соку, італійські трави і посипати салат соняшниковим або гарбузовим насінням.

Раніше Фокус писав, як приготувати три найсмачніших десерти з гарбуза.