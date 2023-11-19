Яблучний пиріг "Три склянки": неймовірно простий десерт без замісу тіста

Щоб приготувати такий пиріг, вам навіть не потрібно замішувати тісто.

Аромат яблучного пирога у багатьох асоціюється із затишком, теплом і дитинством. Щоб знову зануритися в цю атмосферу, пропонуємо приготувати найпростіший десерт і потішити себе та своїх близьких смачною випічкою. Рецептом яблучного пирога "Три склянки" поділилися в блозі "Кулінарна книга". Для нього потрібні найпростіші інгредієнти, що знайдуться у будь-якої господині. До того ж вам не потрібно замішувати та розкачувати тісто.

Яблучний пиріг "Три склянки"

Інгредієнти:

манка — 1 склянка;

цукор — 1 склянка;

борошно — 1 склянка;

розпушувач — 2 ч. л;

ванілін або ванільний цукор;

вершкове масло — 80-100 г;

соковиті яблука — 6-7 шт;

кориця за смаком.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати цукор, манку і борошно, умовно розділити на чотири частини.

Яблука очистити від шкірки і натерти на тертці. Отриману масу теж розділити на чотири частини.

Дно форми вистелити пергаментом і змастити вершковим маслом.

Першим шаром викласти четверту частину сухих інгредієнтів, потім — шар яблук, який зверху посипати корицею.

Зробити так шар за шаром доти, доки не закінчаться складники. Останнім шаром мають бути сухі інгредієнти.

Натерти або нарізати невеликими шматочками вершкове масло і викласти поверх останнього сухого шару. Відправити все в розігріту до 180 градусів духовку на 45-50 хвилин.

Готовий пиріг має золотисту скоринку.

Раніше Фокус писав, як приготувати пиріг з какао і сиром.