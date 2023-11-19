Курячий крем-суп: ідея для ситної вечері

Під час подачі можна додати в суп сухарики та посипати зеленню.

Холодного осіннього вечора немає нічого кращого до вечері, ніж смачний, ароматний, ситний і водночас легкий курячий крем-суп. Він чудово прибирає голод, але не залишає відчуття тяжкості після прийому їжі. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Крістіна.

Курячий крем-суп

Інгредієнти:

куряче філе — 300 г;

картопля — 250 г;

цибуля — 150 г;

морква — 100 г;

часник — 2 зубчики;

вода — 800 мл;

вершки 10–20% — 200 мл;

або плавлений сир — 2 ст. л;

сіль, перець, бульйон курячий, паприка — за смаком.

Спосіб приготування:

Куряче філе нарізати, перекласти в чашу блендера, налити 150 мл води та подрібнити. Потім додати ще 150 мл і далі подрібнювати до пюреподібного стану. У такий спосіб курка подрібнюється найкраще і в крем-супі матиме просто ідеальний вигляд.

Овочі почистити. Цибулю порізати дрібно, часник подрібнити, моркву натерти на тертці. На розігріту сковорідку налити олію, висипати цибулю і моркву, обсмажити до м'якості, а потім додати часник і спеції, посмажити ще кілька хвилин. Додати дрібно нарізану картоплю, залити водою, довести до кипіння і варити хвилин 7–10.

Швидко перемішати суп і влити куряче пюре. Варити ще хвилин 7. Потім вимкнути вогонь, влити вершки або плавлений сир у суп, подрібнити до однорідності.

Під час подачі можна додати в суп сухарики та посипати зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати гарбузовий крем-суп.