Салат із беконом, яйцем і грибами: неймовірний рецепт від учасниці "МастерШеф"

Салат виходить неймовірно смачним!

Смачних салатів багато не буває, а салатів з оригінальним поєднанням інгредієнтів — поготів. Учасниця 12 сезону кулінарного шоу "МастерШеф" поділилася перевіреним рецептом дивовижно смачного салату з яйцем, печерицями та беконом. Упевнені, що така страва не залишить вас байдужими.

Салат із яйцем, печерицями та беконом

Інгредієнти:

яйця — 3 шт;

бекон — 150 г;

печериці — 250 г;

шпинат — 50 г;

салат Лолло Біонда — 50 г;

оливкова олія — 3 ст. л;

оцет винний червоний — 2 ст. л;

французька гірчиця — 2 ст. л;

сіль, перець, сухий часник.

Спосіб приготування:

Яйця зварити круто і залишити їх, щоб охололи. На сухій сковороді посмажити бекон. Прибрати бекон і на жирі з нього обсмажити до золотистості печериці, посоливши та поперчивши їх.

В окремому посуді приготувати заправку: змішати оливкову олію, винний оцет, французьку гірчицю, сіль, перець, сухий часник і збити все вінчиком до однорідності.

У миску викласти порване руками листя салату, додати шпинат, бекон, печериці, натерти на тертці яйця, полити все заправкою.

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