Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Їжа

Салат із беконом, яйцем і грибами: неймовірний рецепт від учасниці "МастерШеф"

салат із беконом, яйцем і грибами, кулінарні рецепти
Фото: myroslava_pekariuk/instagram

Салат виходить неймовірно смачним!

Related video

Смачних салатів багато не буває, а салатів з оригінальним поєднанням інгредієнтів — поготів. Учасниця 12 сезону кулінарного шоу "МастерШеф" поділилася перевіреним рецептом дивовижно смачного салату з яйцем, печерицями та беконом. Упевнені, що така страва не залишить вас байдужими.

Салат із яйцем, печерицями та беконом

Інгредієнти:

  • яйця — 3 шт;
  • бекон — 150 г;
  • печериці — 250 г;
  • шпинат — 50 г;
  • салат Лолло Біонда — 50 г;
  • оливкова олія — 3 ст. л;
  • оцет винний червоний — 2 ст. л;
  • французька гірчиця — 2 ст. л;
  • сіль, перець, сухий часник.

Спосіб приготування:

Яйця зварити круто і залишити їх, щоб охололи. На сухій сковороді посмажити бекон. Прибрати бекон і на жирі з нього обсмажити до золотистості печериці, посоливши та поперчивши їх.

В окремому посуді приготувати заправку: змішати оливкову олію, винний оцет, французьку гірчицю, сіль, перець, сухий часник і збити все вінчиком до однорідності.

У миску викласти порване руками листя салату, додати шпинат, бекон, печериці, натерти на тертці яйця, полити все заправкою.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат із сухариками, маком і куркою.