Салат із беконом, яйцем і грибами: неймовірний рецепт від учасниці "МастерШеф"
Салат виходить неймовірно смачним!
Смачних салатів багато не буває, а салатів з оригінальним поєднанням інгредієнтів — поготів. Учасниця 12 сезону кулінарного шоу "МастерШеф" поділилася перевіреним рецептом дивовижно смачного салату з яйцем, печерицями та беконом. Упевнені, що така страва не залишить вас байдужими.
Салат із яйцем, печерицями та беконом
Інгредієнти:
- яйця — 3 шт;
- бекон — 150 г;
- печериці — 250 г;
- шпинат — 50 г;
- салат Лолло Біонда — 50 г;
- оливкова олія — 3 ст. л;
- оцет винний червоний — 2 ст. л;
- французька гірчиця — 2 ст. л;
- сіль, перець, сухий часник.
Спосіб приготування:
Яйця зварити круто і залишити їх, щоб охололи. На сухій сковороді посмажити бекон. Прибрати бекон і на жирі з нього обсмажити до золотистості печериці, посоливши та поперчивши їх.
В окремому посуді приготувати заправку: змішати оливкову олію, винний оцет, французьку гірчицю, сіль, перець, сухий часник і збити все вінчиком до однорідності.
У миску викласти порване руками листя салату, додати шпинат, бекон, печериці, натерти на тертці яйця, полити все заправкою.
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