Глазурована курка в духовці: як приготувати ідеальну страву на вечерю

Ця запечена та глазурована курка з медом ідеально доповнить будь-який гарнір.

Курку, як здається, дуже просто приготувати, але іноді вона виходить пересушеною, або прісною. Але це м'ясо нескладно поліпшити за допомогою хорошого маринаду.

Солодкий і пікантний маринад, який використовується в цьому рецепті, надає м'ясу чудового смаку, який ще більше посилюється глазур'ю, яку ви наносите на курку, коли вона вже приготувалася в духовці. З цією куркою можна подавати що завгодно. Вона добре поєднується з овочами, салатами, картоплею та рисом. Рецептом поділилися на сайті Tasting Table.

Глазурована курка

Інгредієнти:

4-5 курячих стегенець;

1 чашка рідкого меду;

½ склянки соєвого соусу;

¼ склянки апельсинового соку;

2 столові ложки діжонської гірчиці;

2 столові ложки розтопленого вершкового масла;

1 цибуля-шалот;

¼ чайної ложки солі;

¼ чайної ложки перцю.

Помістіть курку у велику миску або пакет із застібкою-блискавкою.

В окремій середній мисці змішайте мед, соєвий соус, апельсиновий сік, діжонську гірчицю, топлену олію, рубану цибулю-шалот, сіль і перець.

Відлийте близько ½ склянки маринаду в невелику миску або мірну склянку. Накрийте кришкою і поставте в холодильник.

Залийте курку маринадом, що залишився. Накрийте або запечатайте і поставте в холодильник щонайменше на пів години, але краще на ніч. Переверніть курку хоча б один раз, поки вона маринується.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Застеліть деко пергаментним папером або фольгою.

Покладіть мариновану курку на деко шкіркою догори, щоб шматочки не стикалися. Вилийте залишки маринаду в миску.

Випікайте 40-45 хвилин, поки курка не зарум'яниться.

Поки курка запікається, налийте маринад, що залишився, в невелику каструльку. Доведіть до кипіння і варіть до загустіння, близько 10 хвилин. Це і буде ваша глазур.

Змастіть запечену курку отриманою глазур'ю. За бажання прикрасьте зеленою цибулею, потім подавайте.

До такої курки ідеально підійде ніжне картопляне пюре.