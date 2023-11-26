Стейк з овочевим соусом від Валерія Пономаря: рецепт ресторанної страви в домашніх умовах

Пікантний соус і м'ясо дають приголомшливе поєднання смаків.

Соковитий стейк — страва, яка будь-який стіл зробить справжнім святом. Відомий одеський шеф-кухар і кулінарний блогер Валерій Пономар ділиться перевіреним рецептом стейка з овочевим соусом, який виходить неймовірно смачним і соковитим. Якщо хочете здивувати близьких дивовижною стравою, радимо взяти на озброєння рецепт Валерія.

Стейк з овочевим соусом

Інгредієнти:

стриплойн — 2 шт;

сіль велика, чорний перець;

оливкова олія;

вершкове масло — 40 г;

часник;

розмарин 2-3 гілочки.

Для соусу:

солодкий перець — 1 шт;

гострий перець — 1 шт;

часник — 3-4 зубчики;

цибуля шалот — 1/2 шт;

томати у власному соку — 2-3 шт;

петрушка — пучок;

сіль, чорний перець;

оливкова олія — 3 ст. л;

сік 1/2 лайма.

Для тих, хто не знає, що таке стриплойн. Це "преміальний" стейк, який нарізається з відрубу тонкий край, що складається з єдиного м'яза. По периметру стейка проходить тонка смужка жиру, що надає м'ясу соковитості. Багато кухарів обрізають її після прожарювання стейка, і він виходить пісним.

Спосіб приготування:

Овочі запекти в духовці протягом 20-25 хвилин за 200 градусів, після чого перці очистити від плівок і нарізати дрібними кубиками, додати решту інгредієнтів, теж подрібнені, все добре перемішати.

Перед тим, як братися за приготування соусу, дістати стейк із холодильника, щоб він набрав кімнатну температуру для рівномірного просмажування.

Після того як соус готовий, стейк поперчити і посолити, обсмажити до відповідного ступеня просмаження:

Rare — відповідає швидке обсмажування протягом 3-4-х хвилин, всередині структура сирого м'яса, температура 42-46 градусів.

Medium rare — ідеальне прожарювання для класичних стейків, червоно-рожевий колір усередині, температура 46-50 градусів.

Medium — найпопулярніше і найчастіше замовлене прожарювання, температура 52-57 градусів.

Medium well — відповідає повністю просмажений стейк, має світло-рожевий колір і прозорий сік, температура 60-65 градусів.

Well done — як правило, це зіпсований, пересмажений шматок м'яса, температура понад 65 градусів.

Раніше Фокус писав, як приготувати шашлик з коропа за рецептом Валерія Пономаря.