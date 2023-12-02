Швидке розморожування м'яса: як прискорити процес і не зіпсувати продукт

Як стверджують кулінари, смак готової страви багато в чому залежить від того, чи правильно було розморожено м'ясо. Існує кілька способів, які дають змогу прискорити процес розморожування і при цьому зберегти смакові якості м'яса.

Якщо вам потрібно терміново готувати їжу, а м'ясо замерзло як "камінь", є кілька способів, які допоможуть прискорити процес і практично не вплинуть на якість готової страви. Про ці секрети кулінарів розповів сайт Smak.ua.

Найкращий і найбезпечніший спосіб розморозити м'ясо, щоб воно зберегло свої смакові якості, — дістати його з морозилки і покласти на ніч у холодильник. В ідеалі, м'ясо має зберігатися і розморожуватися у вакуумній упаковці, яка унеможливлює завітрювання і розмноження бактерій. Але така можливість є не завжди.

Розморожування м'яса за допомогою побутової техніки

Швидко розморозити шматок м'яса допоможуть мультиварка, пароварка, духовка та мікрохвильовка. Щоб замість розморожування не запекти поверхню і не зіпсувати м'ясо, потрібно знати кілька правил:

за температури вище 35ºC у м'ясі починається процес денатурації білка, тобто воно починає готуватися;

при кімнатній температурі на поверхні м'яса починають розмножуватися бактерії, тому час розморожування, оброблення та підготовки до термообробки потрібно звести до мінімуму;

що вища температура розморожування м'яса, то більше вологи воно втратить у процесі та буде менш соковитим.

Розморожуючи м'ясо за допомогою побутової техніки, вибирайте спеціальний режим розморожування, якщо він передбачений. Якщо такого режиму немає, підійде програма з температурою не вище 30ºC (мінімальна потужність НВЧ) або режим "пар".

При такому способі м'ясо краще розморозити не повністю, а до такого стану, коли його вже можна різати ножем. По-перше, злегка підморожене м'ясо легше обробляти, а по-друге, в процесі обробки воно встигне розмерзнутися остаточно. Зазвичай на розморожування невеликого шматка за допомогою побутової техніки йде від 5 до 15 хвилин.

Розморожування м'яса у воді

Швидко розморозити м'ясо можна просто опустивши його в холодну воду. Гарячу воду для розморожування використовувати не можна.

Щоб ще більше прискорити процес, деякі господині додають у воду сіль або цукор. За такого способу смакові якості м'яса трохи погіршуються, оскільки воно втрачає більше соку. Але в крайніх випадках такі варіанти допустимі.

Як не можна розморожувати м'ясо

Категорично не можна розморожувати м'ясо без упаковки та за кімнатної температури. За такого способу на його поверхні починається бурхливе життя різних мікроорганізмів, що може призвести до харчових отруєнь.

Ще один спосіб хоч і прискорює процес розморожування, фактично є варварським маринуванням і безповоротно псує смакові якості м'яса. Йдеться про розморожування за допомогою столового оцту.

Пам'ятайте, що будь-які кислоти не стільки розм'якшують м'язові волокна, скільки витісняють із них вологу і забивають смак. М'ясо, яке пролежало в оцті хоча б годину, вже буде злегка підмаринованим, а після приготування — жорстким. Крім того, позбутися непотрібного запаху оцту можна буде тільки за допомогою тривалого промивання та великої кількості спецій.

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