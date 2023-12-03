Їжа
Філе тілапії, запечене в духовці: рецепт швидкої та смачної вечері (фото)
Щоб приготувати по-справжньому особливий рецепт запеченої риби, потрібно всього лише трохи лимона, часнику і трохи підсмажених панірувальних сухарів.
У кулінарії філе тілапії популярне, оскільки в цій рибі майже немає дрібних і неприємних кісточок, а отже, з неї можна приготувати багато різноманітних страв. Її готують найрізноманітнішими способами: запікають, тушкують, смажать у клярі, варять, готують на грилі та в духовці, пише The Modernproper.
Простий рецепт приготування найніжнішої рибки.
Інгредієнти
- 4 шт. філе тілапії;
- ¾ чайної ложки морської солі;
- 1 чайна ложка паприки;
- 5 столових ложок вершкового масла;
- 1 столова ложка подрібненого часнику;
- 1 чайна ложка тертої цедри лимона;
- 2 лимони, нарізаних кружечками;
- ⅓ склянки панірувальних сухарів;
- свіжомелений чорний перець за смаком;
- свіжа плоска петрушка, подрібнена (за бажанням).
Зазначена кількість інгредієнтів розрахована на приготування чотирьох порцій.
Приготування
- Розігрійте духовку до 200°С, поставивши решітку в центральне положення.
- Промокніть тілапію паперовим рушником. Приправте все сіллю і паприкою. Розтопіть 4 столові ложки вершкового масла в невеликій сковороді на середньому вогні. Додайте часник і готуйте до появи аромату, близько 1 хвилини. Зніміть каструлю з вогню і додайте цедру лимона.
- Розкладіть скибочки лимона в один шар на дно форми для запікання розміром 9x13. Викладіть тілапію поверх лимона, потім полийте часниковою олією. Запікайте доти, доки тілапія не стане легко відшаровуватися виделкою, приблизно 10-12 хвилин.
- Тим часом розтопіть 1½ столові ложки вершкового масла, що залишилися, в тій самій сковороді на середньому вогні. Додайте панірувальні сухарі і готуйте до золотистого кольору, близько 4 хвилин.
- Розкладіть тілапію по тарілках і посипте підсмаженими сухарями, перцем і петрушкою. За бажання подавайте кружечки лимона окремо.
Усе готово! Приємного апетиту!
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