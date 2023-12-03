Філе тілапії, запечене в духовці: рецепт швидкої та смачної вечері (фото)

Щоб приготувати по-справжньому особливий рецепт запеченої риби, потрібно всього лише трохи лимона, часнику і трохи підсмажених панірувальних сухарів.

У кулінарії філе тілапії популярне, оскільки в цій рибі майже немає дрібних і неприємних кісточок, а отже, з неї можна приготувати багато різноманітних страв. Її готують найрізноманітнішими способами: запікають, тушкують, смажать у клярі, варять, готують на грилі та в духовці, пише The Modernproper.

Простий рецепт приготування найніжнішої рибки.

Інгредієнти

4 шт. філе тілапії;

¾ чайної ложки морської солі;

1 чайна ложка паприки;

5 столових ложок вершкового масла;

1 столова ложка подрібненого часнику;

1 чайна ложка тертої цедри лимона;

2 лимони, нарізаних кружечками;

⅓ склянки панірувальних сухарів;

свіжомелений чорний перець за смаком;

свіжа плоска петрушка, подрібнена (за бажанням).

Зазначена кількість інгредієнтів розрахована на приготування чотирьох порцій.

Приготування

Розігрійте духовку до 200°С, поставивши решітку в центральне положення. Промокніть тілапію паперовим рушником. Приправте все сіллю і паприкою. Розтопіть 4 столові ложки вершкового масла в невеликій сковороді на середньому вогні. Додайте часник і готуйте до появи аромату, близько 1 хвилини. Зніміть каструлю з вогню і додайте цедру лимона. Розкладіть скибочки лимона в один шар на дно форми для запікання розміром 9x13. Викладіть тілапію поверх лимона, потім полийте часниковою олією. Запікайте доти, доки тілапія не стане легко відшаровуватися виделкою, приблизно 10-12 хвилин. Тим часом розтопіть 1½ столові ложки вершкового масла, що залишилися, в тій самій сковороді на середньому вогні. Додайте панірувальні сухарі і готуйте до золотистого кольору, близько 4 хвилин. Розкладіть тілапію по тарілках і посипте підсмаженими сухарями, перцем і петрушкою. За бажання подавайте кружечки лимона окремо.

Фото: The Modernproper

Усе готово! Приємного апетиту!

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