Лангош: рецепт смачної та простої страви закарпатської кухні

Лангош — це смажений в олії коржик, який подають із сиром.

Якщо любите пробувати щось нове, але просте, то спробуйте приготувати лангош. Це смажений в олії коржик, популярний в Угорщині, Чехії та в західних регіонах України. Його часто готують на ярмарках і вуличних гуляннях, тож це цілком можна назвати народним стрітфудом. Рецептом страви поділився український кулінарний блогер, який пише під ніком BrahmanDen.

Лангош

Інгредієнти:

330 г борошна;

100 мл молока;

150 мл води;

4 г сухих дріжджів;

1 ч. л. солі;

1 ч. л. цукру;

200 мл сметани або мл 50 рослинної олії;

2 зубчики часнику;

300 г сиру

рослинна олія для смаження.

Сир можна взяти одного виду або декількох. Сир можна брати звичайний твердий. Добре поєднуються гауда, голландський і грана-падано.

Перед приготуванням очистіть і подрібніть часник. Додайте його в сметану або олію. Приправте сіллю. Добре перемішайте і відправте в холодильник. Соус нам стане в пригоді вже до готових коржів.

Миску облийте гарячою водою, витріть насухо і влийте тепле молоко. Саме тепле, а не гаряче.

Додайте цукор і сіль. Перемішайте. Дріжджі додайте прямо в борошно і просійте до молока. Разом із борошном потроху влийте теплу воду. Вимісіть ложкою, або лопаткою.

Тісто виходить липким, але не додавайте більше борошна, інакше вийде несмачно.

Змастіть миску рослинною олією, покладіть у неї тісто, накрийте рушником і залиште на годину. За цей час тісто збільшиться вдвічі.

У великій сковорідці добре розігрійте рослинну олію. Орієнтуйтеся на перший легкий димок. Після цього температуру ставте трохи вищою за мінімальну. Для чавунної сковорідки цього підійде.

Перед обсмажуванням натріть увесь сир і поставте поруч сметану або олію з часником.

Руки змастіть рослинною олією, відщипніть шматок тіста розміром сантиметрів 6-7, розтягніть у руках, намагаючись не порвати.

Смажте коржі по 3 хвилини з кожного боку. Але, можливо, знадобитися і менше часу.

Злегка піднімайте край коржа і дивіться на колір. Він має бути впевнено рум'яним.

Готові коржі викладайте на паперові рушники, щоб увібралася зайва олія. Одразу змащуйте коржі сметаною з часником і викладайте зверху сир.

Їсти лангош краще гарячими, запиваючи кефіром або томатним соком.

Також ви можете приготувати смачні смажені пиріжки з картоплею.