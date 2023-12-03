Не гірше, ніж у ресторані: рецепт домашнього глінтвейну з апельсином

Простий рецепт глінтвейну з апельсином, корицею, кардамоном і чебрецем на основі червоного вина.

Глінтвейн — зимовий алкогольний гарячий напій, який складається з вина, нагрітого до 70-80°С, цукру і спецій. Багато хто не знає, як зробити глінтвейн удома, і купує в магазинах напівфабрикати в пакетах. Рецепт глінтвейну в домашніх умовах нічим не відрізняється від ресторанного, за винятком того, що ви самі обираєте собі вино та інші інгредієнти. Як приготувати цей ароматний напій розповів кулінар Олексій Медведєв, повідомляє Art-Lunch.

Зазвичай для глінтвейну використовують недороге червоне сухе або напівсухе вино, але й дуже дешеві вина брати не варто. Також при приготуванні глінтвейну потрібно використовувати цілі прянощі, а не мелені, оскільки мелені роблять напій каламутним.

Отже, ось рецепт домашнього глінтвейну з апельсином.

Інгредієнти

вино червоне сухе 750 мл;

вода 100 мл;

апельсин 1 шт;

цукор 2 ст. ложки;

кориця 1 паличка;

імбир мелений 1 чайна ложка;

гвоздика 5 бутончиків;

мускатний горіх 1/4 чайної ложки;

кардамон 3 зернятка;

бадьян 2 зірочки.

Приготування

Апельсин миємо. У сотейник складаємо всі спеції, наливаємо 100 мл води і перемішуємо. Кип'ятимо одну хвилину кип'ятимо, прибираємо з плити і даємо постояти 10 хвилин. Відвар проціджуємо. Обполіскуємо каструлю водою і переливаємо в неї відвар. Нарізаємо на тонкі кільця один апельсин. У каструлю додаємо вино (750 мл), цукор (2 ст. ложки) і нарізаний апельсин, перемішуємо. Нагріваємо глінтвейн, помішуючи, до температури 70-80°С. Кип'ятити не рекомендується. Прибираємо з плити і залишаємо настоюватися під закритою кришкою 2-3 хвилини. Подаємо у високих прозорих склянках або керамічних чашках, що утримують тепло.

Глінтвейн з апельсином у домашніх умовах готовий!

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